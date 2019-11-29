Son Dakika Haberleri: 15 yaşındaki futbolcu antrenmanda kalp krizi geçirip öldü (2)
Son Dakika Güncel 15 yaşındaki futbolcu antrenmanda kalp krizi geçirip öldü (2) - Son Dakika

15 yaşındaki futbolcu antrenmanda kalp krizi geçirip öldü (2)

6 saat önce

TOPRAĞA VERİLDİBursa'da, antrenman sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden futbolcu Veysel Can Sevinç (15), Mustafakemalpaşa ilçesi Dorak Mahallesi'nde toprağa verildi.

15 yaşındaki futbolcu antrenmanda kalp krizi geçirip öldü (2), System.String[]

TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'da, antrenman sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden futbolcu Veysel Can Sevinç (15), Mustafakemalpaşa ilçesi Dorak Mahallesi'nde toprağa verildi.

Dorak Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına, Sevinç'in okul ve takım arkadaşları ile yakınları ve sevenleri katıldı. Acılı ailenin güçlükle ayakta durduğu cenazeye katılanlar gözyaşlarına boğuldu. Baba İrfan Sevinç de oğlunun tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü.

Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa),


Mustafakemalpaşa, Can Sevinç, Kalp Krizi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:46 Kaynak: DHA
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