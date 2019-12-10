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15 yaşındaki genç kız bulundu

6 saat önce

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'da 'kırtasiyeye gidiyorum' diyerek evinden çıkan ve 8 gündür kayıp olan 15 yaşındaki genç kız bulundu.

15 yaşındaki genç kız bulundu, System.String[]

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'da 'kırtasiyeye gidiyorum' diyerek evinden çıkan ve 8 gündür kayıp olan 15 yaşındaki genç kız bulundu.


Alınan bilgiye göre, 2 Aralık Pazartesi günü Saray ilçesindeki evinden 'kırtasiyeye gidiyorum' diyerek çıkan ve kendisinden 8 gündür haber alınamayan Zehra D. (15) polis ekiplerinin çalışmaları sonucu Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde arkadaşının ailesinin evinde bulundu. Anne Bilge Peker'in kızı için yaptığı kayıp başvurusu üzerine Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün Zehra'yı bulması için kurduğu özel ekip Zehra'nın arkadaşlarını, gidebileceği yerleri ve sosyal medya hesaplarını takibe aldı. 8 günlük ummalı çalışmanın ardından Polis genç kızın Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı.


Pınarhisar ilçesinde bulunup Saray ilçesine getirilen Zehra D. ailesine teslim edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Pınarhisar, Tekirdağ, Saray, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 07:58 Kaynak: İHA
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