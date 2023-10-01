15 yaşındaki genç, uyuyan babasını silahla vurarak öldürdü

Diyarbakır'da 15 yaşındaki İ.G., uyuyan babası T.G.'yi (35) başından uzun namlulu silahla vurarak öldürdü.
Olay, sabah saatlerinde Hazro ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İ.G. evdeki kanepede uyuyan babası T.G.'yi uzun namlulu silahla başından vurdu. T.G. ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.
Sağlık ekiplerince Hazro Devlet Hastanesi'ne kaldırılan T.G., kurtarılamadı. T.G.'nin cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kaçan İ.G. ise bir süre sonra polise teslim oldu.Öte yandan, Taner G.'nin bir terör saldırısında yaralandığı ve 'sivil gazi' olduğu öğrenildi.
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