15 yaşındaki genç, uyuyan babasını silahla vurarak öldürdü - Son Dakika

15 yaşındaki genç, uyuyan babasını silahla vurarak öldürdü

15 yaşındaki genç, uyuyan babasını silahla vurarak öldürdü
Son Güncelleme: 01.10.2023 13:57

Diyarbakır'da yaşayan 15 yaşındaki İ.G., evde uyuyan babasını uzun namlulu silahla başından vurarak öldürdü.

Diyarbakır'da 15 yaşındaki İ.G., uyuyan babası T.G.'yi (35) başından uzun namlulu silahla vurarak öldürdü.

UZUN NAMLULU SİLAHLA BAŞINDAN VURDU

Olay, sabah saatlerinde Hazro ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İ.G. evdeki kanepede uyuyan babası T.G.'yi uzun namlulu silahla başından vurdu. T.G. ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

BİR SÜRE SONRA TESLİM OLDU

Sağlık ekiplerince Hazro Devlet Hastanesi'ne kaldırılan T.G., kurtarılamadı. T.G.'nin cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kaçan İ.G. ise bir süre sonra polise teslim oldu.Öte yandan, Taner G.'nin bir terör saldırısında yaralandığı ve 'sivil gazi' olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Hürriyet, Hazro, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 15 yaşındaki genç, uyuyan babasını silahla vurarak öldürdü - Son Dakika


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