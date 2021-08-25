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15 yaşındaki genç, zeytinlik alanda fenalaşarak hayatını kaybetti - Son Dakika

15 yaşındaki genç, zeytinlik alanda fenalaşarak hayatını kaybetti

25.08.2021 08:08

Bursa'da zeytinlik alanına arkadaşı A.T. ile birlikte giden 15 yaşındaki genç, aniden fenalaşarak yere düştü. Hayatını kaybeden Ferit Ertürk olayında çok sayıda çakmak gazı tüpü bulundu. Olay yerinden kaçan A.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Saat 02.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi Asude Sokak'ta bulunan zeytinlik alanda Ferit Ertürk fenalaşarak yere düştü. Ertürk'ün yere düştüğünü gören vatandaşlar gencin yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

YARA İZİ YOK

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Ertürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

ÇOK SAYIDA ÇAKMAK GAZI TÜPÜ BULUNDU

Vücudunda yara izi olmadığı tespit edilen Ferit Ertürk'ün elinde ve olay yerinde bulunan çok sayıda çakmak gazı tüpü dikkat çekti. Ertürk'ün yere düştüğü sırada yanında bulunan arkadaşı A.T.'nin olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Ertürk'ün cesedi, incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olay yerinde bulunan çakmak gazı tüplerini incelemeye alan polis, olay yerinden kaçan A.T.'nin yakalanması için de çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

15 yaşındaki genç, zeytinlik alanda fenalaşarak hayatını kaybetti

Osmangazi, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 yaşındaki genç, zeytinlik alanda fenalaşarak hayatını kaybetti - Son Dakika


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