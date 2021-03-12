15 yaşındaki Gülsüm 20 gündür kayıp - Son Dakika

15 yaşındaki Gülsüm 20 gündür kayıp

12.03.2021 20:48

15 yaşındaki Gülsüm 20 gündür kayıp Gözü yaşlı baba günlerdir kayıp kızından haber alamıyor Kızının kaçmasından kardeşini sorumlu tutan baba Bünyamin Yumuk: "Halası kızımın beynini yıkamış, böyle yapınca kızım evden gitti" Afyonkarahisar'da yaklaşık 20 gündür kayıp 15 yaşındaki kızından...

15 yaşındaki Gülsüm 20 gündür kayıp

Gözü yaşlı baba günlerdir kayıp kızından haber alamıyor

Kızının kaçmasından kardeşini sorumlu tutan baba Bünyamin Yumuk:

"Halası kızımın beynini yıkamış, böyle yapınca kızım evden gitti"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yaklaşık 20 gündür kayıp 15 yaşındaki kızından haber alamayan baba, bu durumdan halasını sorumlu tutarak kayıp çocuğunun bulunmasını istedi.

Geçtiğimiz 19 Şubat'ta merkeze bağlı Sülün beldesindeki evlerinde 14 yaşındaki kız kardeşi S. Yumuk ile birlikte kaçan Gülsüm Yumuk'tan yaklaşık 20 gündür haber alınamıyor. Kayıp kızının bir an önce bulunmasını isteyen baba Bünyamin Yumuk, küçük kızının bulunduğunu, ama diğer kızından uzun süredir haber alamadığını ifade etti. Kızının kaçmasından halasını, yani kız kardeşini sorumlu tutan baba Yumuk, "20 gündür kayıp kızım bulunmadı, jandarma ve polis halen peşinde. Aile ile ilgili bir sorunu yoktu, eşim engelli, ağır ilaçlar kullandığı için kızımın durumu kritik. Ben olaydan dolayı kız kardeşimden şüpheleniyorum. Kız kardeşim saklıyor Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evlerine vermemek için. Ben çocuklarımın yurtta durmasını istiyorum. Halası kızımın beynini yıkamış, böyle yapınca kızım evden gitti" diye konuştu.

Öte yandan, kayıp olan Gülsüm Yumuk'un Sevgi Evlerinde kaldığı ve izinli olarak ailesinin kaldığı eve geldikten sonra kaçtığı belirtili. Baba Yumuk'un kızlarını maddi durumu kötü olduğu için Sevgi Evleri'ne verdiği öğrenildi.

15 yaşındaki Gülsüm 20 gündür kayıp
15 yaşındaki Gülsüm 20 gündür kayıp
15 yaşındaki Gülsüm 20 gündür kayıp
15 yaşındaki Gülsüm 20 gündür kayıp

Karahisar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 15 yaşındaki Gülsüm 20 gündür kayıp - Son Dakika


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