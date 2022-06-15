15 yaşındaki hırsızı parmak izleri ele verdi - Son Dakika
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15 yaşındaki hırsızı parmak izleri ele verdi

15.06.2022 09:32
15 yaşındaki hırsızı parmak izleri ele verdi

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir depoya girerek çok sayıda malzeme çalan hırsızı parmak izleri ele verdi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir depoya girerek çok sayıda malzeme çalan hırsızı parmak izleri ele verdi. 15 yaşındaki suça sürüklenen çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Keşan'da geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir depoya giren hırsız içeride bulunan 20 adet musluk bataryası ve yaklaşık 60 adet de pisuvar vanası çalmıştı. Olayın ardından kayıplara karışan hırsızın peşine düşen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan parmak izi taramasında şahsın kimliğini 15 yaşındaki Y.Y. olarak tespit etti.

Daha sonra ekipler tarafından yakalanan Y.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Hisarcık, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 15 yaşındaki hırsızı parmak izleri ele verdi - Son Dakika

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