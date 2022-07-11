15 YAŞINDAKİ İBRAHİM GÖLETTE BOĞULDU - Son Dakika
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15 YAŞINDAKİ İBRAHİM GÖLETTE BOĞULDU

11.07.2022 19:24

ANTALYA'da akrabalarıyla gölete giren İbrahim Zahit Ayyıldız (15), boğularak hayatını kaybetti.

ANTALYA'da akrabalarıyla gölete giren İbrahim Zahit Ayyıldız (15), boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi'nde bulunan Doyran Göleti'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Zahit Ayyıldız akrabalarıyla gölete geldi. Serinlemek için akrabalarıyla gölete giren Ayyıldız bir süre sonra gözden kayboldu. Arama yapan yakınları sonuca ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık, UMKE, JAK ve Antalya il jandarma komutanlığına bağlı Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Tim Komutanlığı (SAK) ekipleri sevk edildi. Hazırlıkların ardından suya giren su altı ekipleri yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından Ayyıldız'ın cansız bedenini 15 metre derinlikte bularak karaya çıkardı. 15 yaşındaki gencin yakınları cenazesine sarılarak ağladı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından İbrahim Zahit Ayyıldız'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Konyaaltı, Jandarma, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 YAŞINDAKİ İBRAHİM GÖLETTE BOĞULDU - Son Dakika

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