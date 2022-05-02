15 yaşındaki iki genç kızdan iki gündür haber alınamıyor - Son Dakika
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15 yaşındaki iki genç kızdan iki gündür haber alınamıyor

02.05.2022 01:20

15 yaşındaki iki genç kızdan iki gündür haber alınamıyor Kayıp kızların ağabeyi ve babası Erva ve Fatma'ya seslendi: "Evinize dönün, sonuna kadar arkanızdayız" Antalya'nın Alanya ilçesine bağlık Konaklı mahallesindeki evlerinden dün sabah saatlerinde ayrılan 15 yaşındaki iki kız arkadaştan...

15 yaşındaki iki genç kızdan iki gündür haber alınamıyor

Kayıp kızların ağabeyi ve babası Erva ve Fatma'ya seslendi: "Evinize dönün, sonuna kadar arkanızdayız"

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesine bağlık Konaklı mahallesindeki evlerinden dün sabah saatlerinde ayrılan 15 yaşındaki iki kız arkadaştan haber alınamıyor. Kızların en son Manavgat ilçesinde görüldüğü ihbarını alıp jandarma karakoluna kayıp başvurusunda bulunan aile, çocuklarına eve dönün çağrısı yaptı.

15 yaşındaki Fatma Barçalar ve Erva Erdoğmuş'tan dün sabah saatlerinden bu yana haber alınamıyor. İki günden bu yana çocuklarını aramadıkları yer kalmayan aileler iki kız arkadaştan gelecek güzel haberi bekliyor. Kızların en son Manavgat içesinde görüldüğüne dair aldıkları duyumla ilçeye gelip jandarma karakoluna kayıp başvurusunda bulunan Fatma Barçalar'ın babası ve ağabeyi, kızlarına "Eve dönün" çağrısı yapıp bulunması için herkesten yardım istedi.

Kayıp Erva Erdemir'in babası Ahmet Erdoğmuş, kızını dünden bu yana ardığını ve resmi kurumlara bilgi verdiğini belirterek "Kızım korkmasın, kimin yanındaysa gelsin, onun sonuna kadar arkasındayım. Elimden bir şey gelmiyor yapabileceklerim ancak bu kadar." derken yine iki gündür haber alınamayan Fatma Barçalar'ın ağabeyi İsmail Barçalar ise, kardeşinin yanındaki arkadaşıyla birlikte dün sabah saat 08.00 sıralarında evden çıkıp gittiklerini söyledi. İsmail Barçalar, "İki kız arkadaş da kayıp. Gereken her yere sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Allah rızası için gören duyan varsa karakol polis, kimi görürseniz bildirip bize yardımcı olun" dedi.

Kardeşine "Allah rızası için sana bir şey yapmayacağız, herkes arkanda" diyen ağabeyi, "Annen seni bekliyor, eğer yanında Erva ile birlikteyseniz çıkıp gelin korkmayın, baban acı çekiyor." dedi.

15 yaşındaki iki genç kızdan iki gündür haber alınamıyor
15 yaşındaki iki genç kızdan iki gündür haber alınamıyor
15 yaşındaki iki genç kızdan iki gündür haber alınamıyor
15 yaşındaki iki genç kızdan iki gündür haber alınamıyor
15 yaşındaki iki genç kızdan iki gündür haber alınamıyor

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 15 yaşındaki iki genç kızdan iki gündür haber alınamıyor - Son Dakika


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