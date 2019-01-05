15 Yaşındaki Kalp Hastası Genç Hayata Tutunamadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde doğuştan kalp rahatsızlığı bulunan ve kalp piliyle hayatını sürdüren 15 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde doğuştan kalp rahatsızlığı bulunan ve kalp piliyle hayatını sürdüren 15 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.



Bahçelievler Mahallesinde ailesiyle birlikte yaşayan ve doğuştan elen rahatsızlığı sebebiyle kalbine takılan pille hayatını sürdüren Manavgat Düriye Duran Anadolu Lisesi 10. Sınıf öğrencisi Adil Ulaş Kasap (15) evinde bulunduğu anda biranda rahatsızlandı. Ailesinin ihbarı üzerine eve gelen 112 sağlık ekibi kalbi durduğu belirlenen gence ilk müdahaleyi evde yaptı. Ambulansta kalp masajı yapılan talihsiz genç, Manavgat Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



Adil Ulaş Kasap'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının Manavgat Devlet Hastanesi morgunda yaptığı incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adil Ulaş Kasap, işlemlerin ardından Manavgat'ta ailesinin ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. - ANTALYA

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