Son Dakika Haberleri: 15 yaşındaki kaşif, gaz kaçağını haber veren sistem geliştirdi
Son Dakika Güncel 15 yaşındaki kaşif, gaz kaçağını haber veren sistem geliştirdi

15 yaşındaki kaşif, gaz kaçağını haber veren sistem geliştirdi

11 dakika önce

15 yaşındaki kaşif, gaz kaçağını haber veren sistem geliştirdiŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde 15 yaşındaki bir genç, kaymakamlığın verdiği bilgisayarla gaz kaçağını haber veren sistem geliştirdi.

15 yaşındaki kaşif, gaz kaçağını haber veren sistem geliştirdi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde 15 yaşındaki bir genç, kaymakamlığın verdiği bilgisayarla gaz kaçağını haber veren sistem geliştirdi.

Uludere ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Güven Tonğ, başarılı çalışmaları nedeniyle kaymakamlık tarafından bilgisayar ile ödüllendirildi. Küçük yaşlardan beri yazılımlara meraklı olan 15 yaşındaki kaşif, kırılmış dronelardan farklı icatlar yapmaya başladı. İmkansızlıklar içinde büyük işler çıkaran Tonğ, kaymakamlık tarafından kendisine hediye edilen bilgisayarda gaz kaçağını önlemek üzere bir sistem geliştirdi. Gaz kaçağını haber veren sistem yapan küçük kaşif, keşfedilmeyi bekliyor.

Yaptığı çalışmalarla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine bilgi veren Tonğ, lise 2'nci sınıf öğrencisi olduğunu ve kendini bildiğinden beri uzay bilimi, teknoloji, havacılık ve biyokimya ile ilgilendiğini söyledi. Tonğ, "Bölgemizde imkanlar kısıtlı olduğu için çok fazla sorun yaşıyorum. Bu yaptığım icat doğalgaz kaçağı olduğu zaman genelde evlerde doğalgaz kaçağı oluyor ve patlamalar meydana geliyor. Bunun önüne geçmek için bir icat yaptım. Bu sayede doğalgaz kokusu aldığında alarm verip ses çıkarıyor. Bu sistem daha çok geliştirilse tüm evlerde kullanılacak. Küçüklükten beri böyle bir merakım var. Savunma robotu yaptım. Sınırda özellikle gemi yaptım. Havada, suda ve karada giden bir araç yaptım. Çocuklar için çok amaçlı bir oyuncak olarak da kullanılabilir. Sesimin duyulup bana yardım edilmesini istiyorum" dedi.

15 yaşındaki kaşif, gaz kaçağını haber veren sistem geliştirdi

Uludere, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:04 Kaynak: İHA
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