15 yaşındaki kız asansörde yaşadığı taciz dehşetini anlattı: Seni istiyorum diye karşılık verdi - Son Dakika
Üye Girişi

15 yaşındaki kız asansörde yaşadığı taciz dehşetini anlattı: Seni istiyorum diye karşılık verdi

11.12.2022 16:44

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 15 yaşındaki kız çocuğu asansörde boğazına bıçak dayayan şahıs tarafından taciz edildi. Şahsın takip anları binanın güvenlik kameralarına yansırken büyük korku yaşayan kız yaşadıklarını, "Ona, 'Telefonumu vereyim, paraları al' dedim ama o bana, 'Seni istiyorum' diye karşılık verdi" sözleriyle anlattı.

08 Aralık Perşembe günü Gaziantep'in Şehitkamil İlçesine bağlı Seyrantepe Mahallesinde bulunan bir sitede yaşandı. Henüz ismi öğrenilemeyen ve 50-60 yaşlarındaki bir erkek şahıs, 15 yaşındaki N.T. isimli genç kızın peşinden asansöre bindi. Kapının kapanmasının ardından şahıs, genç kızın boğazına dayadığı bıçakla taciz etmeye çalıştı. Şahıs ile uzun süre boğuşan ve direnen N.T', asansörde attığı çığlığı duyan annesinin yardımıyla saldırgandan kurtuldu. Boğuşma esnasında elinden yaralanan ve parmağına 10 dikiş atılan N.T'nin uğradığı saldırı ile ilgili ise polis inceleme başlattı.

15 yaşındaki kız, asansördeki iğrenç tacizi anlattı: Telefonu ne yapayım, ben seni istiyorum

KORKUNÇ OLAYI ANLATIRKEN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Yaşadığı olayı anlatırken gözyaşlarını tutamayan N.T, "O gün ben evde kimse olmadığı için yeğenimi okuldan almaya gittim. O adamı okulun bahçesinde gördüğümü hatırlıyorum, yeğenimi okuldan aldıktan sonra evine bıraktım. O sırada ağabeyim ile karşılaştım, ağabeyim ekmek almaya gidiyormuş. Meğerse o adam beni halen takip ediyormuş. Daha sonra oturduğumuz binaya yetiştim asansöre binecektim, o sırada arkamdaydı kapıyı kendisine tuttum. O sırada ben kendisine bakmıyordum arkam dönüktü kendisine bıçak varmış cebinde ve bana adımı sordu, cevap vermedim ondan korkmamamı söyledi. Daha sonra bıçağı boğazıma dayadıktan sonra 'ama istediklerimi yaparsan' dedi. Ben bıçağı görünce bıçağa sarıldım. O sırada sırada bıçak delimi kesti ve kanlar süzülüyordu. Kendisine çok yalvardım, telefonumu kendisine bile vermek istedim. Kendisi de 'telefonu ne yapacağım, ben seni istiyorum' dedi. O sırada çok korkmuştum ben bıçağı çektim elinden düştü sonrasında boğazımı sıkmaya başladı" dedi.

"BAĞIRIRSAN BOĞAZINI KESERİM"

Bir süre asansörde saldırgan ile boğuştuğunu anlatan genç kız, annesinin yardımıyla tacizciden kurtulduğunu belirterek, "Boğazımı sıkmaya devam ederken bir taraftan da yere düşen bıçağı almaya çalıştı. Ben kendisine bana dokunmaması gerektiğini söyledim. Ona rağmen boğazımı daha da sıkıyordu. Bana bağırırsan boğazını keserim gibi tehditlerde bulundu. 5 dakika dişini sık, eğer çırpınırsan canın çok acır gibi kelimeler söyledi. Boğazımı sıkarken bir ara gözlerim karardı bayılacak gibi oldum. Can havliyle 8. kat tuşuna bastım ve o katın kapısı yarım açıldı. Bu kez o tuşa bastı ve kapı kapandı. Daha sonra bağırmalarımı annem duydu 10. kata çağırdı, asansörü kapı açıldığında, adam benim belime çıkmış ve boğazıma bıçak dayamıştı. Annem o an adamın ceketinden tutup 'sen benim kızıma ne yapıyorsun' dedi. Panikle bıçağın ters tarafını tutmuş. Annem o adamı çekerken anneme bıçak salladı ve annem geri çekildi. Ardından şahıs merdivenlerden kaçtı" dedi.

15 yaşındaki kız, asansördeki iğrenç tacizi anlattı: Telefonu ne yapayım, ben seni istiyorum

BİNA SAKİNLERİNİ BİLE KANDIRMIŞ

Şahsın kaçmadan önce kendisine tekme attığını anlatan genç kız, şahsın kaçarken ise sesleri duyarak dışarı çıkan bina sakinlerini ise, "Binada sapık var, sapığı kovalıyorum. İçeriye girin, size bir şey olmasın" diyerek kandırdığını kaydetti.

15 yaşındaki kız, asansördeki iğrenç tacizi anlattı: Telefonu ne yapayım, ben seni istiyorum

KIZ HER ŞEYDEN KORKUYOR

Olay nedeniyle büyük bir travma yaşayan N.T, artık her şeyden korktuğunu kaydetti. Evden dışarı çıkmaya korktuğunu anlatan genç kız, "Psikolojim bozuldu, kapının önüne bile çıkamıyorum. Parmağımda 10 tane dikiş var sağlık ocağına muayene için gitmem gerekiyor gidemiyorum. Asansöre binmek istiyorum korkuyorum. Bir an önce yakalanıp cezasını çeksin istiyorum, bana bunu yaşattı yetkililerin bir an önce bulmasını istiyorum" dedi. Kızının yaşadığı olayı gözyaşlarıyla anlatan acılı anne A.T, "Benim kızım çok acılar ve korku yaşadı. Asansörde bağrışmaları duydum ve asansöre baktığımda kızımın bir eliyle boğazını sıkıyor diğer eliyle de boğazına bıçağı dayadığını gördüm. Kızım 'anne' diye bağırdığı anda şaşıran şüphelinin elinden zorla kurtardım. Çok korkuyoruz, kızım ne okula ne de eve gidebiliyor. Bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Bu şahıs 50-60 yaşlarında birisidir" şeklinde konuştu. Genç kızın takip edildiği anlar kamerada

15 yaşındaki kız, asansördeki iğrenç tacizi anlattı: Telefonu ne yapayım, ben seni istiyorum

Anne A.T'nin 50-60 yaşlarında diye tarif ettiği saldırganın genç kızı takip ettiği anlar binanın güvenlik kameralarına yansıdı. İsmi öğrenilemeyen şahsın siteye giriş ve asansöre bindiği anların saniye saniye yer aldığı görüntülerde, şahsın kaçtığı binadan ve siteden kaçtığı anlarda da kameralara yansıdı. Binanın güvenlik kameralarını ve kullanılan güzergahtaki kameraları inceleyen polis ekiplerinin saldırganın kimlik ve adres bilgilerini tespit çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Oğuz Kaan Salıcı: O Gün Tayyip Erdoğan'ın Belediye Başkan Adayı Gösterdiği Kişileri Yendik, Bugün Tayyip Erdoğan'ı Yeneceğiz Oğuz Kaan Salıcı: O Gün Tayyip Erdoğan'ın Belediye Başkan Adayı Gösterdiği Kişileri Yendik, Bugün Tayyip Erdoğan'ı Yeneceğiz 15 yaşındaki kız çocuğuna asansörde bıçaklı saldırı şoku 15 yaşındaki kız çocuğuna asansörde bıçaklı saldırı şoku

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 15 yaşındaki kız asansörde yaşadığı taciz dehşetini anlattı: Seni istiyorum diye karşılık verdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:02 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 6 yaşındaki kızın evlendirilmesine çok sert sözler: Burada rezil bir tertip var
16:42 Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan için yürüyüş yapmak isteyen HDP'li vekilden polisimize skandal tehdit!
15:54 Galatasaray Kadın Futbol Takımı rakibine gol yağdırdı! Skorlar tabelaya sığmadı
15:38 Vatandaşa satacaklardı! Yüzlerce kilo kaçak sakatat ele geçirildi
15:38 Edirne'ye gelip alışveriş çılgınlığı yaşayan Bulgarların 2022'de internette en çok arattığı kelimeler belli oldu
15:28 ABD'de üvey babasının telefonunda kendi çıplak pozlarını gören genç kadın, adamı boğarak öldürdü
15:16 Doğu Demirkol, Mustafa Sandal ile yedikleri makarnanın fiyatını itiraf etti! Duyanlar şaştı kaldı
15:13 Kocası tarafından köydeki erkeklere para karşılığında satılan kadın, 35 kişiyle cinsel ilişkiye girdi! Baş şüpheli koca, Müge Anlı'da konuştu
13:49 Rize'de üzerine kale direği düşen 8 yaşındaki minik futbolcu Yiğit, son yolculuğuna uğurlandı
13:21 15 yaşındaki kız asansörde yaşadığı taciz dehşetini anlattı: Seni istiyorum diye karşılık verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2022 18:12:09. #1.13#
SON DAKİKA: 15 yaşındaki kız asansörde yaşadığı taciz dehşetini anlattı: Seni istiyorum diye karşılık verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement