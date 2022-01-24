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15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı - Son Dakika

15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı

24.01.2022 11:45

15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağıADANA Ankara'dan ablasının yanına gelen 15 yaşındaki kız çocuğu kendisini yanına çağıran kuzeninin arkadaşlarıyla birlikte fuhuş yapmasını istediğini, kabul etmeyince kendisini silah zoruyla bir evde tuttuklarını daha sonrada içeceğini...

15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı

ADANA Ankara'dan ablasının yanına gelen 15 yaşındaki kız çocuğu kendisini yanına çağıran kuzeninin arkadaşlarıyla birlikte fuhuş yapmasını istediğini, kabul etmeyince kendisini silah zoruyla bir evde tuttuklarını daha sonrada içeceğini ilaç koyduklarını uyandığında evden kaçarak bir börekçiye sığınıp polisi aradığını ileri sürdü.

Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Z.H.Ankara'dan Adana'daki ablasının yanına geldi. Z.H. bir süre sonra kuzeni İlknur D. ile görüştü. İlknur D. kuzenini yanına çağırdı. Z.H. kuzeninin yanına gitti. Bir süre burada kalan Z.H. tekrar ablasının yanına gitmek isteyince kuzeni fuhuş yapması teklifinde bulundu. Ancak Z.H. bunu kabul etmedi. Bunun üzerine tabanca çıkartan Ömer Y. ile Mehmet K. kız çocuğunu fuhuş yapması için tehdit etti. Daha sonrada eve 4 erkek daha geldi. Kız çocuğu korkusundan evden çıkamazken gecenin ilerleyen saatlerinde Z.H.'ye zanlılar içecek verdi. Bu arada Z.H. zanlılar tarafından da darp edildi. Z.H. içeceği içtikten sonra da kendinden geçti. Z.H. sabah saatlerinde kalktığında herkesin uyuduğunu görüp evden çıkarak bir börekçiye sığındı. Telefonu da olmayan kız çocuğu börekçiye iki gündür alıkonulduğunu fuhuş yapması için başına silah dayandığını anlatıp yardım istedi. Börekçinin telefonundan kız çocuğu polisi aradı. Olay yerine polis merkezi ve gasp büro amirliği ekipleri geldi. Kız çocuğu alıkonulduğu evi gösterdi. Polis eve baskın yaptı. Baskında kız çocuğunun söylediği biri kadın 3 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların evinde yapılan aramada ise bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Zanlılar kız çocuğunun suçlamalarını kabul etmedi. Z.H. çocuk şube müdürlüğüne götürüldü.

15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı
15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı
15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı - Son Dakika


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