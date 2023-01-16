15 yaşındaki kıza cinsel istismar ve şantaja 111,5 yıl hapis istemi - Son Dakika
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15 yaşındaki kıza cinsel istismar ve şantaja 111,5 yıl hapis istemi

16.01.2023 12:22
15 yaşındaki kıza cinsel istismar ve şantaja 111,5 yıl hapis istemi

ANKARA'da, S.K. (18) adlı kıza 15 yaşındayken cinsel istismarda bulunup, çektiği uygunsuz görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Emre Kara (19) için savcı, mütalaasında 111,5 yıl hapis talep etti.

ANKARA'da, S.K. (18) adlı kıza 15 yaşındayken cinsel istismarda bulunup, çektiği uygunsuz görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Emre Kara (19) için savcı, mütalaasında 111,5 yıl hapis talep etti.

Ankara'da yaşayan S.K., 2020'deki yaz tatilinde memleketleri Haymana ilçesine bağlı Kutluhan köyünde Emre Kara ile tanışıp arkadaş oldu. Tatil sonrası Ankara'ya dönen S.K., Ocak 2021'de evden kaçtı. Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu S.K.'nin, Kara'nın yanında olduğu ortaya çıktı. S.K, bir süre sonra evine dönerken, Kara ise tekrar buluşarak birlikte olmak istedi. S.K.'nin görüşmek istememesi üzerine Kara, birlikte olduklarında çektiği uygunsuz görüntüleri ifşa edeceğini söyleyerek şantaj yapıp, tehdit ve hakarette bulundu. Bunun üzerine S.K., ailesi ile polise giderek şikayetçi oldu. Emre Kara, S.K.'ye ait uygunsuz görüntüleri önce akrabalarına gönderdi sonra da sosyal medya hesabından paylaştı. Gözaltına alınan Emre Kara, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

BERAATİNİ İSTEDİAnkara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda Emre Kara hakkında dava açıldı. Kara'nın Ankara 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Sanık, suçsuz olduğunu ileri sürerek beraatini talep etti. S.K.'nin avukatı İrem Esra Kömürcü Altun ise soruşturma devam ederken sanığın zincirleme şekilde eylemlerine devam ettiğini belirterek, "Sanık sadece müvekkilimizi değil, dosya kapsamında herhangi bir taraf sıfatımız olmamasına rağmen bizlere karşı da suç işlemiş, buna yönelik olarak açılan kamu davası da hali hazırda derdest hale gelmiştir. Failin belirtilen şekilde anlatılan suça yatkın kişiliği göz önüne alınarak yine giderek artan çocuk istismarı eylemleri gözetilerek sanık hakkında herhangi bir takdiri indirimde bulunulmaksızın üzerine atılı suçlardan ayrı ayrı cezalandırılmasını talep ederiz" dedi. MÜTALAA AÇIKLANDIMütalaasını açıklayan savcı, sanık Emre Kara'nın, S.K. ile sevgililik ilişkisi kurduktan sonra cinsel istismar suçunu cebir-tehditle zincirleme olarak gerçekleştirdiğinin anlaşıldığını belirtti. Olay tarihinde 15 yaşını tamamlamamış olan S.K.'nin özgür iradesi ile serbestçe hareket etme hakkı olmadığı ve bu hakkının ihlaline yönelik olarak sanık ile yakınlarının 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunu işlediğini kaydetti. Savcı, Emre Kara'nın 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme', 'çocuk ile ilgili üretilen müstehcen yayınları yayınlamak', 'şantaj' ve 'hakaret' suçlarını zincirleme işlediği gerekçesiyle 111,5 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti.Savcı, tutuksuz sanıklar Emre Kara'nın annesi, babası, ağabeyi ve dayısı hakkında da 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 10'ar yıla kadar hapis cezası istedi.

Kaynak: DHA
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Emre Kara, Ankara, Güncel, Son Dakika

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