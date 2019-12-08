Son Dakika Haberleri: 15 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan kişi, tutuklandı
Son Dakika Güncel 15 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan kişi, tutuklandı - Son Dakika

15 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan kişi, tutuklandı

6 saat önce

MANİSA'nın Kula ilçesinde, lise öğrencisi F.P.'ye, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan A.Ş.K. (17) tutuklandı, E.Y. (17) ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıratıldı.

15 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan kişi, tutuklandı, System.String[]

MANİSA'nın Kula ilçesinde, lise öğrencisi F.P.'ye, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan A.Ş.K. (17) tutuklandı, E.Y. (17) ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıratıldı.

Kula ilçesinde oturan lise öğrencisi F.P., ailesine, aynı okuldaki A.Ş.K. ve E.Y.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine F.P.'nin ailesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, A.Ş.K. ve E.Y.'den şikayetçi oldu. Polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından A.Ş.K. ve E.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. A.Ş.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, E.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 09:06 Kaynak: DHA
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