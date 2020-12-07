15 yaşındaki kıza sarkıntılık iddiasına 6 yıl 9 ay hapis - Son Dakika

KAYSERİ'de, evine giden son minibüs seferini kaçırdığı için otomobiline binen S.E. (15) adlı kız çocuğuna sarkıntılık yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan M.K. (46), 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen eylül ayında Tomarza ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre ilçedeki tüm minibüs seferlerini kaçıran 15 yaşındaki S.E., şüpheli M.K.'nin yanına giderek kendisini otomobiliyle evine bırakmasını istedi. S.E.'nin mağdur olmamasını istediğini öne süren M.K. de kızın aracına binmesine izin verdi. Ardından da mağdur S.E. istismara uğradığını belirterek M.K.'den şikayetçi oldu. Şüpheli hakkında, 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı.

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık M.K. hazır bulundu. Üzerine atılan suçlamaları reddeden şüpheli M.K., "Ben böyle bir şey yapmadım. İftira atılıyor. Ne yaptıysam mağdur olmaması adına Allah rızası için yaptım. 'Bu saate neden kalıyorsun? Ben olmasam nasıl gidecektin?' diye insani olarak da uyardım. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık M.K.'nin eyleminin 'cinsel taciz' kapsamında kaldığına hükmederek, bu suçtan 3 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 3 yıl 9 ay olmak üzere toplam 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Yargıtay sürecini dikkate alarak sanığın tutuksuzluk halinin devamına hükmetti.