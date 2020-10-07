15 yaşındaki kızı taciz etti, sağır ve dilsiz numarası yaptı (2) - Son Dakika

15 yaşındaki kızı taciz etti, sağır ve dilsiz numarası yaptı (2)
07.10.2020 15:45
TACİZCİ KAMERADAKocaeli'nin Darıca ilçesinde, kaldırımda arkadaşıyla birlikte yürüyen Z.R. (15) adlı kız çocuğunu taciz eden Ebubekir Özgün'nün (39), güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
TACİZCİ KAMERADA
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, kaldırımda arkadaşıyla birlikte yürüyen Z.R. (15) adlı kız çocuğunu taciz eden Ebubekir Özgün'nün (39), güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Özgün'ün, kaldırımda yürüyen Z.R. ve arkadaşına doğru yürüdüğü, kızın arkasından koşarak, taciz ettiği ve bunu gören kişinin, Ebubekir Özgün'ü kolundan tuttuğu, bu sırada devriye görevinde bulunan polis ekibinin de geldiği anlar yer aldı.
TUTUKLANDIÖte yandan savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Ebubekir Özgün, tutuklandı.
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