15 yaşındaki kızı taciz etti, sağır ve dilsiz numarası yaptı (2) - Son Dakika

TACİZCİ KAMERADA

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, kaldırımda arkadaşıyla birlikte yürüyen Z.R. (15) adlı kız çocuğunu taciz eden Ebubekir Özgün'nün (39), güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Özgün'ün, kaldırımda yürüyen Z.R. ve arkadaşına doğru yürüdüğü, kızın arkasından koşarak, taciz ettiği ve bunu gören kişinin, Ebubekir Özgün'ü kolundan tuttuğu, bu sırada devriye görevinde bulunan polis ekibinin de geldiği anlar yer aldı.

TUTUKLANDIÖte yandan savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Ebubekir Özgün, tutuklandı.