Son Dakika Haberleri: 15 yaşındaki kızın şüpheli ölümü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

15 yaşındaki kızın şüpheli ölümü

40 dakika önce

Samsun'da 15 yaşındaki kızın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

15 yaşındaki kızın şüpheli ölümü, System.String[]

Samsun'da 15 yaşındaki kızın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Buse Akça, 112 acil servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kız çocuğunun hayatını kaybettiği tespit edildi. Buse Akça'nın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kız çocuğunun kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Orta Mahalle, Samsun, Akça, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


20 yıl önce işlenen cinayete müebbet hapis
Şule Çet davasında keşif raporu sanığın iddiasını çürüttü Karısını öldüren cani kendini savundu: Başka bir erkekle çırılçıplak yakaladım Eski eşinin öldürdüğü kadının yeğeni: boşanmayı sindiremedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 13:26:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15 yaşındaki kızın şüpheli ölümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]