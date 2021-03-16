15 yaşındaki kızını istismar edip sosyal medyadan paylaşan baba tutuklandı - Son Dakika

Sosyal medyada yayınlanan video boyunca 15 yaşındaki kızını eliyle istismar ettiği görüldü. Küçük kızı tasvir ederken karısını örnek gösteren, evladını pazarlamaya çalışan babaya sosyal medyada binlerce kişi tepki gösterdi.

Söz konusu paylaşımın ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesinde kaldığı pansiyonda gözaltına alınan H.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.Y, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

BAKANLIK DA SÜRECİ TAKİP EDECEK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından olaya ilişkin, "Sosyal medyada, kızına uygunsuz söylem ve hareketlerde bulunan kişi ile ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından il müdürlüğü ekiplerimiz harekete geçmiştir. Çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından adli süreç takip edilecektir" açıklaması yapılmıştı.