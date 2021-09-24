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15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı - Son Dakika

15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı

24.09.2021 17:12

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, 15 yaşındaki lise öğrencisini kaçırdığı öne sürülen ve 3 gün sonra kız çocuğuyla ormandaki barakada bulunup, gözaltına alınan 40 yaşındaki orman işçisi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana Karaisalı ilçesi Cumahocalar köyünde yaşayan aile, Karaisalı İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi kızları A.R.Ş.'yi okulların açılmasıyla yakın bölgedeki öğrenci yurduna yerleştirdi. Birkaç gün yurtta kalan A.R.Ş., daha sonra, geçen yıl köyde tanıştığı ve o günden beri görüştüğü iddia edilen orman işçisi İ.Ç.'nin tuttuğu evde kalmaya başladı.

AİLE ORMAN İŞÇİSİNDEN 2 DEFA ŞİKAYETÇİ OLDU

Ailesi, kızlarının İ.Ç.'nin evinde kaldığını öğrendi. A.R.Ş.'nin babası Halil Ş. (50), kızını alarak köye dönerken, İ.Ç.'den de şikayetçi oldu. Jandarma, İ.Ç.'nin ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı. İ.Ç.'nin kendisine zarar vermediğini ve kendi isteğiyle evde kaldığını söyleyen A.R.Ş.'nin, 20 Eylül sabahı evde olmadığı anlaşıldı. Aile, jandarmaya giderek kızlarının kendisinden 25 yaş büyük İ.Ç. tarafından kaçırıldığını savunarak, bir kez daha şikayetçi oldu.

ÜÇ GÜN SONRA BULUNDU

Ailenin şikayeti üzerine harekete geçen jandarma, 3 gün sonra İ.Ç. ve A.R.Ş.'nin, ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Tümenli köyünde olduğunu saptadı. Jandarmanın baskınında İ.Ç. ve A.R.Ş. aynı barakada bulundu. İ.Ç., jandarma tarafından gözaltına alındı, A.R.Ş. ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alındı.

"KAÇIRILMADIM, KENDİ İSTEĞİMLE GİTTİM"

İfadesinde İ.Ç. tarafından kaçırıldığı iddialarını kabul etmeyen A.R.Ş.nin Ben isteyerek gittim. 3 gün boyunca dağlık alanlarda saklandık. Köye ve ailemin yanına dönmek istemiyorum. Yurtta kalıp okuluma devam etmek istiyorum. Şikayetçi değilim dediği öğrenildi. Gözaltına alınan ve hakkındaki iddiaları kabul etmediği öğrenilen İ.Ç.'nin sorgusu sürüyor.

15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest bırakıldı

"KARDEŞİM UMARIM BU YANLIŞTAN DÖNER"

Kız kardeşinin bulunmasına çok sevindiklerini fakat eve dönmeyi istememesi üzerine anne ve babasının perişan olduğunu dile getiren ağabeyi Osman Ş., 40 yaşındaki birinin 15 yaşındaki çocuğu kandırdığını söyleyerek, "Bu konuda söyleyecek bir şey kalmadı. Kardeşim bizi çok üzdü. Umarım kardeşim pişman olup bu yanlıştan bir an evvel döner. O adamdan ise sonuna kadar şikayetçiyiz. Umarım en ağır cezayı alır" dedi.

SERBEST BIRAKILDI

Orman işçisi sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde kız çocuğunu kaçırmadığını, A.R.Ş.'nin kendi isteğiyle yanına geldiğini öne süren İ.Ç., "1 yıl önce tanışmıştık. Olay günü beni arayıp, 'Evden kaçtım. Buraya gelip, beni almazsan kendimi öldürürüm. Babam beni rezil etti. Şiddet uyguluyor bana' dedi. Israr edince gidip, arabamla aldım. Ormana götürdüm. Yağmur yağınca barakada kaldık. Ben arabada yattım, o barakada. Jandarmalar kaldığımız yeri basınca teslim olduk" şeklinde konuştu.

İ.Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı
15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı
15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı
15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı
15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı

İmam Hatip Liseleri, Karaisalı, Jandarma, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı - Son Dakika


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