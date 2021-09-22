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15 yaşındaki kızlarının 40 yaşındaki orman işçisi tarafından kaçırıldığını iddia eden ailenin feryadı yürek burktu - Son Dakika

15 yaşındaki kızlarının 40 yaşındaki orman işçisi tarafından kaçırıldığını iddia eden ailenin feryadı yürek burktu

22.09.2021 07:03

Adana'da dün sabaha karşı ortadan kaybolan 15 yaşındaki kızlarının 40 yaşındaki orman işçisi tarafından kandırılıp kaçırıldığını iddia eden aile, çocuklarının bir an önce bulunmasını istiyor. Çocuğun annesi kızına seslenerek, "Kızımı kandırdılar. Bunu yapan ömür boyu hapse girsin. Kızım evine geri dön" diyerek seslendi.

Karaisalı ilçesi Hacımusalı Mahallesi Cumahocalar köyünde dün sabaha karşı yaşanan olayda, Karaisalı İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi A.R.Ş, iddiaya göre okulların açılmasıyla yakın bölgedeki bir öğrenci yurduna yerleşti.

ŞAHSIN EVİNDE KALMIŞ

Birkaç gün yurtta kalan lise öğrencisi daha sonra geçen yıl köyde tanıştığı ve o günden beri görüştüğü orman işçisi İ.Ç'nin tuttuğu evde kalmaya başladı. Yurt yetkilileri kız çocuğunun gelmemesi üzerine durumu aileye bildirdi. Aile Karaisalı'ya giderek kızlarının İ.Ç'nin evinde kaldığını öğrendi. İ.Ç'den şikayetçi olan A.R.Ş'nin babası Halil Ş. (50), kızını da alarak köye döndü. Jandarma, İ.Ç'nin ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı. Babasına sorun olmadığını, İ.Ç'nin kendisine zarar vermediğini dile getiren A.R.Ş. içine kapanmaya başladı. 20 Eylül sabahı aile, kızlarının evde olmadığını fark etti. Durumu jandarmaya haber verdi. Jandarma, kızı bulmak için çalışma başlattı. Ailesi ise A.R.Ş'nin kendisinden 25 yaş büyük İ.Ç. tarafından kaçırıldığını öne sürdü.

"YEĞENİMİ YÜZDE YÜZ O KAÇIRDI"

Yeğeni A.R.Ş'nin komşuları tarafından İ.Ç. ile tanıştırıldığını ve o günden beri görüştüklerini dile getiren teyzesi Eşe A. (50) aile olarak bu durumdan yeni haberdar olduklarını kaydetti. Okulların açılmasıyla A.R.Ş'nin Karaisalı merkeze gittiği fakat tüm aileyi kandırarak yurtta kalmak yerine İ.Ç'nin evinde kaldığını söyleyen Eşe A, "Daha sonra olaylar ortaya çıkınca kızı eve getirdik. Birkaç gün sonra da ortadan kayboldu. Yüzde yüz onun kaçırdığından eminiz. Babasını arayıp 'kızı öldürürüm, şikayetinizi çekin' demiş. Bu yaşta böyle bir şey olur mu?" dedi.

"KIZIMI GERİ GETİRSİNLER"

Dün sabahtan beri kızından haber alamayan ve gözyaşlarıyla gelecek müjdeli bir haberi bekleyen anne Naime Ş. ise yaşananlardan dolayı şaşkın olduğunu dile getirdi. Kızının eve geri getirilmesini istediğini belirten anne, "O kişi ömür boyu hapse girsin. Kızımı uyardım ama dinlemedi. Olayları sonradan anladım. Sabah kalktım çocuğum yok. Kızım buraya gel. Evine gel kızım" diye konuştu. Baba Halil Ş. ise küçük yaştaki kızını alıkoyan kişinin en ağır cezayı almasını istediğini ifade etti.

Öte yandan kardeşini bulmak için köydeki akrabalarıyla ormanlık arazileri karış karış arayan Osman Ş. ise kız kardeşini çok sevdiğini bulana kadar durmayacağını vurguladı.

15 yaşındaki kızlarının 40 yaşındaki orman işçisi tarafından kaçırıldığını iddia eden ailenin feryadı yürek burktu
15 yaşındaki kızlarının 40 yaşındaki orman işçisi tarafından kaçırıldığını iddia eden ailenin feryadı yürek burktu
15 yaşındaki kızlarının 40 yaşındaki orman işçisi tarafından kaçırıldığını iddia eden ailenin feryadı yürek burktu
15 yaşındaki kızlarının 40 yaşındaki orman işçisi tarafından kaçırıldığını iddia eden ailenin feryadı yürek burktu
15 yaşındaki kızlarının 40 yaşındaki orman işçisi tarafından kaçırıldığını iddia eden ailenin feryadı yürek burktu
15 yaşındaki kızlarının 40 yaşındaki orman işçisi tarafından kaçırıldığını iddia eden ailenin feryadı yürek burktu
15 yaşındaki kızlarının 40 yaşındaki orman işçisi tarafından kaçırıldığını iddia eden ailenin feryadı yürek burktu
15 yaşındaki kızlarının 40 yaşındaki orman işçisi tarafından kaçırıldığını iddia eden ailenin feryadı yürek burktu

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 15 yaşındaki kızlarının 40 yaşındaki orman işçisi tarafından kaçırıldığını iddia eden ailenin feryadı yürek burktu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 15 yaşındaki kızlarının 40 yaşındaki orman işçisi tarafından kaçırıldığını iddia eden ailenin feryadı yürek burktu - Son Dakika
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