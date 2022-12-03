Aksaray'da kan donduran olay: 15 yaşındaki Melike, ayrıldığı nişanlısı tarafından silahla başından vurularak öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Aksaray'da kan donduran olay: 15 yaşındaki Melike, ayrıldığı nişanlısı tarafından silahla başından vurularak öldürüldü

03.12.2022 16:32
Aksaray'da kan donduran olay: 15 yaşındaki Melike, ayrıldığı nişanlısı tarafından silahla başından vurularak öldürüldü

Aksaray'da 15 yaşındaki Melike Arıbaş. adlı kız çocuğu, ayrıldığı nişanlısı tarafından silahla başından vurularak katledildi. O esnada kızını korumaya çalışan baba da başından yaralanırken, 22 yaşındaki saldırgan Muhammet Kılıç, kısa sürede suç aleti silahla yakalanarak gözaltına alındı. Kızının ölüm haberi ile sinir krizi geçiren anne, "Ne olur Melike'mi verin bana, onu görmek istiyorum. Onun yerine ben ölseydim" diyerek feryat etti.

Aksaray'da saat 14.00 sıralarında Taş Pazar Mahallesi'nde meydana gelen olayda Melike Arıbaş (15), ailesiyle birlikte bir yakınlarının nişanına gitti.

ESKİ NİŞANLISI BAŞINDAN VURDU

Arıbaş, bir süre sonra nişana gelen ayrıldığı nişanlısı Muhammet Kılıç'ın (22) silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla başından vurulan Melike A., kanlar içinde yere yığıldı. Kızını korumaya çalışan Doğanay Arıbaş (42) da başından yaralandı.

15 yaşındaki Melike, ayrıldığı nişanlısı tarafından başından vurularak öldürüldü

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba- kızdan Melike A., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

15 yaşındaki Melike, ayrıldığı nişanlısı tarafından başından vurularak öldürüldü
Baba Doğanay Arıbaş

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hastanede kızının ölüm haberini alan Asiye Arıbaş, "Ne olur Melike'mi verin bana, onu görmek istiyorum. Onun yerine ben ölseydim" diyerek gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.

15 yaşındaki Melike, ayrıldığı nişanlısı tarafından başından vurularak öldürüldü

SUÇ ALETİ SİLAHLA YAKALANDI

Polis, olayın ardından kaçan Muhammet Kılıç'ı kısa sürede suç aleti silahla yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 12 boş kovan bulundu. Muhammet Kılıç'ın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

15 yaşındaki Melike, ayrıldığı nişanlısı tarafından başından vurularak öldürüldü
Muhammet Kılıç
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Eskil'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi Eskil'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi Aksaray'da evinde 'piton','sakallı ejder' ve 'Çin kaplumbağası' bulunan kişiye para cezası Aksaray'da evinde 'piton','sakallı ejder' ve 'Çin kaplumbağası' bulunan kişiye para cezası

Muhammet Kılıç, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da kan donduran olay: 15 yaşındaki Melike, ayrıldığı nişanlısı tarafından silahla başından vurularak öldürüldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:29 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün ağır sözleri sonrası kürsüyü terk etti
16:14 CHP'nin vizyon belgesi toplantısında İmamoğlu ile Yavaş'ın birbirlerinden uzak durması "aralarında sorun var" dedikodularını alevlendirdi
16:06 Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ten Ahmet Nur Çebi'ye sert sözler!
16:04 CHP Sözcüsü Öztrak, partisinin vizyon belgesi toplantısında açıkladı: Merkez Bankası'nın başına dünyanın saygı duyduğu bir ismi atayacağız
15:59 Başak Dizer, oğlu Kurt Efe ile oynayan Kıvanç Tatlıtuğ'un ev halini paylaştı
15:43 Aksaray'da kan donduran olay: 15 yaşındaki Melike, ayrıldığı nişanlısı tarafından silahla başından vurularak öldürüldü
15:32 Rahatsız edilen genç kızlara yardım ederken bıçaklanarak öldürülmüştü! Olayın güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıktı
15:33 Milli futbolcu ile iletişime geçecekler! Fenerbahçe, Fatih Terim'in prensini kadrosunda istiyor
15:17 Kılıçdaroğlu'nun "3 Aralık'ı bekleyin" dediği vizyon belgesinin açıklandığı törende Selvi Kılıçdaroğlu uyuyakaldı
15:04 MasterChef Türkiye yarışmacısı Metin Yavuz'un nişanlısı, pozlarıyla dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2022 16:40:23. #1.13#
SON DAKİKA: Aksaray'da kan donduran olay: 15 yaşındaki Melike, ayrıldığı nişanlısı tarafından silahla başından vurularak öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement