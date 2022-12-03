Aksaray'da kan donduran olay: 15 yaşındaki Melike, ayrıldığı nişanlısı tarafından silahla başından vurularak öldürüldü

Aksaray'da saat 14.00 sıralarında Taş Pazar Mahallesi'nde meydana gelen olayda Melike Arıbaş (15), ailesiyle birlikte bir yakınlarının nişanına gitti.

ESKİ NİŞANLISI BAŞINDAN VURDU

Arıbaş, bir süre sonra nişana gelen ayrıldığı nişanlısı Muhammet Kılıç'ın (22) silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla başından vurulan Melike A., kanlar içinde yere yığıldı. Kızını korumaya çalışan Doğanay Arıbaş (42) da başından yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba- kızdan Melike A., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Baba Doğanay Arıbaş

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hastanede kızının ölüm haberini alan Asiye Arıbaş, "Ne olur Melike'mi verin bana, onu görmek istiyorum. Onun yerine ben ölseydim" diyerek gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.

SUÇ ALETİ SİLAHLA YAKALANDI

Polis, olayın ardından kaçan Muhammet Kılıç'ı kısa sürede suç aleti silahla yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 12 boş kovan bulundu. Muhammet Kılıç'ın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.