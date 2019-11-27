15 yaşındaki Millie Bobby Brown'a bir rol için ek gelirlerle birlikte 7 milyon doların üzerinde...

Rol aldığı Stranger Things adlı diziyle hem şöhret olan hem de servet kazanan Brown, kasasını biraz daha dolduracak.



TMZ sitesinin haberine göre genç oyuncu, rol alacağı Sherlock Holmes filmi için 6.1 milyon dolara anlaştı. Millie Bobby Brown bu filmde Enola Holmes karakteri için kontrat imzaladı.



Ama genç oyuncunun alacağı ücret bununla sınırlı değil. Yapılan kontrata göre eğer film gişede büyük bir başarı kazanırsa ek olarak 800 bin dolar daha kazanacak.



Millie Bob Brown, aynı zamanda filmin yapımcılarından biri ve bu da onun bütün bunlara ek olarak 500 bin dolar daha kazanması anlamına geliyor. Bu sayede elde ettiği özel jetle seyahat etme hakkı da cabası!



Uzun sözün kısası Brown, gencecik yaşında bir tek filmden 7 milyon dolar üzerinde gelir elde edecek.