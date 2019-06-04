Son Dakika Haberleri: 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü kaza yaptı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

15 yaşındaki motosiklet sürücüsü kaza yaptı: 2 yaralı

11 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, babasından izinsiz aldığı motosikletin kontrolden çıkması sonucu sürücü Fırat Baydo (15) ve arkasındaki Hakan Topbaş (15) yaralandı.

15 yaşındaki motosiklet sürücüsü kaza yaptı: 2 yaralı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, babasından izinsiz aldığı motosikletin kontrolden çıkması sonucu sürücü  Fırat Baydo (15) ve arkasındaki Hakan Topbaş (15) yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Bayramiç ilçesine bağlı Yassıbağ köyü yakınlarında meydana geldi. Camikebir Mahallesi'nde iddiaya göre, Hayrettin Baydo'ya ait plakasız motosikleti izinsiz alan Fırat Baydo, Daloba köyünden arkadaşı Hakan Topbaş'ı da alarak dolaşmaya çıktı. İki çocuk Yassıbağ köyü yakınlarında motosikletin kontrolden çıkması sonucu yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, daha sonra Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen 2 çocuk  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:10 Kaynak: DHA
Fırat, Bayramiç, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yolcu otobüsü kaza yaptı: 40 yolcu ölümden döndü Direğe çarpan otomobil 3'e bölündü, sürücü yaralandı Bayram tatilinde acı bilanço: 36 ölü, 275 yaralı Kılıçdaroğlu YSK'yi eleştirdi: Ekrem Bey'in rakibi artık Binali Bey değil

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 20:21:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü kaza yaptı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]