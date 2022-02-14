15 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİ 4 BİN 500 TL MAAŞ ALIYOR - Son Dakika

BURSA'da İnegöl ilçesi Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim alıp, işyerlerinde uygulama yapan öğrenciler, eğitimin sonunda hem lise diploması hem de kalfalık ve ustalık belgelerine kavuşuyor. Yeni sisteme alınan Mesleki Eğitim Programı kapsamında, öğrenci sayısı yüzde 600 oranında artan İnegöl Mesleki Eğitim Merkezi, öğrencilere diploma ve meslek kapısı, işverenlere ise kalifiye eleman istihdamı sağlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan mesleki eğitim programı sayesinde, İnegöl Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim gören, yaşları 15 ila 17 arasında değişen öğrenciler, pratik yaptıkları fabrikalarda 3 ila 5 bin TL arasında maaş alıyorlar. Bin 28 öğrencinin çalıştığı ve sigortadan muaf olan fabrikalara ise 1 milyon TL'nin üzerinde teşvik sağlanıyor. Program ile hem öğrencilerin hem de işverenlerin kazanması hedefleniyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, 'Son bir yıl içerisinde yüzde 600 artışla, 184 olan öğrenci sayımızı bin 28'e çıkardık. Şu anda 561 öğrencimiz ön kayıtta bekliyor. Hedefimiz, mobilyanın başkenti olan İnegöl'de öğrenci sayımızı 3 bine çıkarmak. İş insanlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. İş insanlarımız, toplamda 184 meslek grubunda kendileri yetiştirip, istihdam edebileceği çalışanları temin edebilecekler. Bu çerçevede öğrenci başına bin 276 TL ile 2 bin 126 TL arasında teşviklerimiz var. İş insanlarımızın istihdama katkı sağlamaları açısından yararlanmalarını istiyoruz' dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZ 5 BİN TL'YE KADAR MAAŞ ALIYOR'

Fabrikalarda çalışan öğrencilerin 5 bin TL'ye kadar maaş aldığını söyleyen Doğru, 'Bin 270 TL maaş alan öğrencilerimizin yanında 5 Bin TL maaş alan öğrencilerimiz de var. Ayrıca işletmelerimize istihdam ettikleri öğrencilerimiz için sigorta muafiyeti de sağlanmaktadır" diye konuştu. Doğru, öğrencilerin haftada bir gün okulda eğitim görerek, 4 gün ise fabrikalarda çalışarak lise mezunu olduklarını söyledi. Doğru, 'Bunun yanında usta öğreticilik ve ustalık belgesi de alıyorlar. Bir çok fırsatı bir anda kendilerine sunuyoruz" dedi.

'AB PROJESİ UYGULANAN 36 OKULDAN BİRİSİYİZ'

Sınavlarda başarılı olan binden fazla çalışanın Kalfalık-Ustalık belgesi, 500 kişinin de Usta Öğretici unvanı aldığını belirten İnegöl Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Musa Oktar, merkezin Avrupa Birliği (AB) proje ortağı olduğuna dikkat çekti. Oktar, 'VET4JOB İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı (İMEP) Avrupa Birliği Projesi uygulanan 36 okuldan birisiyiz. Bu proje Türkiye'de 12 ilde ve sadece 36 Mesleki Eğitim Merkezinde uygulanmaktadır" dedi. Türkiye'de OSB'lerle eşleştirilen 255 meslek lisesinden biri olduklarını söyleyen Oktar, 39 ayrı meslekte eğitim verildiğini de belirtti.

HEM OKUYUP, HEM MAAŞ ALIYORLAR

Mesleki eğitim programından yararlanan 15 yaşındaki öğrenci Şenay Kocabey, '7 aydır eğitim alıyorum ve mobilya sektöründe çalışıyorum. Makine öğreniyorum. Bu sektörde olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Mobilya bir erkek sektörü. Ben bir kız olarak mücadele veriyorum. Makineleri öğrendim. 4 bin 500 TL maaş alıyorum' dedi. 17 yaşındaki Yasin Kurt ise '7 aydır eğitim alıyorum. Mobilya sektöründe çalışıyorum. Hem işimi öğreniyorum hem de ilerlemeye çalışıyorum. Eğitim bittiğinde hem işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık belgeleri alacağız. Mobilya fabrikasında çalışıyorum. 3 bin 750 TL maaş alıyorum. Mezun olduktan sonra işyeri açıp kendi işimin başına geçmek istiyorum. Mesleğimi severek yapıyorum' dedi.