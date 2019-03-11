15 Yaşındaki Oğuzhan'dan Haber Yok

Bilecik'te annesinin markete gönderdiği 15 yaşındaki Oğuzhan Yeni'den 2 gündür haber alınamazken ailesi duyarlı vatandaşlardan yardım bekliyor.

Bilecik'te annesinin markete gönderdiği 15 yaşındaki Oğuzhan Yeni'den 2 gündür haber alınamazken ailesi duyarlı vatandaşlardan yardım bekliyor. Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazar mevkiinde ikamet eden Oğuzhan Yeni, annesi tarafından markete boş koli alınmak üzere gönderildi. Uzun süre eve gelmeyen 15 yaşındaki Oğuzhan'ın annesi hemen durumu 155'i arayarak polise bildirdi. Yaklaşık 1 gündür haber alınamayan Oğuzhan en son Ertuğrulgazi Mahallesinde kurulan Pazar pazarı çevresinde görüldüğü bildirildi. Polisin, kayıp çocuğu bulma çalışmaları sürürken, ailesi, Oğuzhan'ı gören veya yerini bilenlerin 0543-722-0016 telefondan kendilerini bildirmesi ricasında bulundular.



(İbrahim Sünetçi/İHA)

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