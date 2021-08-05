Üye Girişi
15 yaşındaki piyanist Mert, Avusturya'da Joseph Haydn Konservatuvarı'nda eğitim alacak - Son Dakika

15 yaşındaki piyanist Mert, Avusturya'da Joseph Haydn Konservatuvarı'nda eğitim alacak

05.08.2021 12:05
15 yaşındaki piyanist Mert, Avusturya'da Joseph Haydn Konservatuvarı'nda eğitim alacak, System.String[]

BURSA'da piyanist Mert Hakan Şeker (15), katıldığı yarışmayla Avusturya'daki Joseph Haydn Konservatuvarı'nda Prof. Stanislaw Tichonow'un 'piyano' hazırlık sınıfına kabul edildi.

BURSA'da piyanist Mert Hakan Şeker (15), katıldığı yarışmayla Avusturya'daki Joseph Haydn Konservatuvarı'nda Prof. Stanislaw Tichonow'un 'piyano' hazırlık sınıfına kabul edildi. Piyanoyu hayatının merkezine aldığını söyleyen Şeker, "En büyük hedefim, iyi bir eğitimden sonra Fazıl Say ve Gülsin Onay gibi, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek" dedi.

Mert Hakan Şeker, 7 yaşındayken komşularının tavsiyesi üzerine piyano eğitimi almaya başladı. Eskişehir'de bir yıl piyano eğitimi alan Şeker, daha sonra babasıyla Bursa'ya gelip piyano eğitmeni Elena Çekiç'ten ders aldı. Yaklaşık 5 yıl Çekiç ile çalışan Şeker, ABD, İtalya ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkede düzenlenen yarışmalara katıldı.

Yarışmaların 12'sinden, çoğu birincilik olmak üzere çeşitli dereceler alan Şeker, ücretli solo konserler verdi. Daha sonra Avusturya'da piyano eğitimine devam eden Şeker, burada Joseph Haydn Konservatuvarı'nın yetenek sınavlarına katıldı. İlk sınavı başarıyla geçen Şeker, okulun Stanislaw Tichonow'un piyano hazırlık sınıfına kabul edildi. Hazırlık eğitiminin ardından lisans için yeniden sınavlara girecek olan Şeker, sınavı başarıyla geçerse lise eğitimi almadan lisans eğitimine başlayacak.'PİYANO, YAŞAM TARZI'Piyanoya olan sevgisini anlatan Mert Hakan Şeker, "Piyano, benim için bir yaşam tarzı. Daha iyi piyano çalabilmek için arkadaşlarımı geri plana attım ve piyanoyu her şeyden önce tuttum ama arkadaşlarımla aram çok iyidir ve birbirimizi çok seviyoruz. Bütün çocukluğumu piyano başında geçirdim ve kendimi bu yönde geliştirmek istiyorum. Bulgaristan, İspanya, Almanya, İsveç, İtalya ve Amerika'da yarışmalara katıldım. Hepsinden dereceyle döndüm. Eylül 2020'de Avusturya'daki Joseph Haydn Konservatuvarı için sınavlara girdim ve hazırlık sınavına kabul edildim. İlk duyduğumda çok sevindik ama yorucu bir süreç. Gelecekle ilgili ilk planım, öncelikle eğitimimi tamamlamak ve ileride ülkemi Fazıl Say gibi, Gülsin Onay gibi en iyi şekilde temsil etmek. Benim gibi hayalleri olanlara yeteneklerinin üzerine gitmelerini öneriyorum" diye konuştu.'EĞİTİMİ İÇİN AİLEMİZİ İKİYE BÖLDÜK'Mert Hakan Şeker'in annesi Zeynep Şeker de yaşadıkları süreci anlattı. Mert Hakan'ın eğitimi için ailelerini ikiye böldüklerini dile getiren Zeynep Şeker, "En son düşündüğümüz şeydi, müzikle ilgilenmesi. Çünkü ailemizde müzikle ilgilenen kimse yok. Bir rastlantı sonucu başladık müziğe ama bu kadar ileri gideceğini asla tahmin edemezdik. Beşinci sınıfta, Elena Hanım ile tanıştığımızda amacımız, Mert Hakan'ı iyi bir yere yerleştirmekti. Tabi Joseph Haydn Konservatuvarı'na kabul edildiğini duyduğumuzda çok şaşırdık ve sevindik. Şimdi önce bir sene hazırlık okuyacak. Ondan sonra lisansa başlayacak. Bu bizim için büyük sevinç oldu. Umarım bundan sonraki hayatında da istediklerinin peşinde, başarıyla, hayatına devam eder. Biz eğitimini en iyi şekilde alsın diye ailemizi ikiye böldük. Ailemizin yarısı Eskişehir'de yarısı Bursa'da yaşadı. Fakat geldiğimiz noktada yaptığımız ve yaşadığımız her şeye değdiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.'BAŞARI BİR GRUP İŞİDİR'

Piyano öğretmeni Elena Çekiç ise sınavlara ve yarışmalara hazırlanma süreçlerini anlatarak, "Biz, Mert Hakan'la 5 senedir beraberiz. Çok keyifli zamanlar geçirdik. Amerika'dan Avusturya'ya kadar gezdik. Masterclass aldık, solo konserler verdik. Mert Hakan, çok özel bir öğrenci, günde ortalama 5 saat çalışıyordu. Bundan sonra umarım çok güzel bir eğitim alacak. Girdiği üniversite çok güzel bir okul, hocası çok iyi. Umarım ona bir kapı açar ve büyük konserler verir. Bir yerde güzel bir sonuç varsa, orada grup çalışması da vardır. Sadece öğrencinin ve öğretmenin başarısı yoktur. Herkes çalışmalı ve aile de anlamalı. Çok çalışmak lazım, çok zor olacak ama çalışınca her şey güzel olacak" dedi.


15 yaşındaki piyanist Mert, Avusturya'da Joseph Haydn Konservatuvarı'nda eğitim alacak
15 yaşındaki piyanist Mert, Avusturya'da Joseph Haydn Konservatuvarı'nda eğitim alacak
15 yaşındaki piyanist Mert, Avusturya'da Joseph Haydn Konservatuvarı'nda eğitim alacak
15 yaşındaki piyanist Mert, Avusturya'da Joseph Haydn Konservatuvarı'nda eğitim alacak
15 yaşındaki piyanist Mert, Avusturya'da Joseph Haydn Konservatuvarı'nda eğitim alacak
15 yaşındaki piyanist Mert, Avusturya'da Joseph Haydn Konservatuvarı'nda eğitim alacak
15 yaşındaki piyanist Mert, Avusturya'da Joseph Haydn Konservatuvarı'nda eğitim alacak
15 yaşındaki piyanist Mert, Avusturya'da Joseph Haydn Konservatuvarı'nda eğitim alacak
15 yaşındaki piyanist Mert, Avusturya'da Joseph Haydn Konservatuvarı'nda eğitim alacak
15 yaşındaki piyanist Mert, Avusturya'da Joseph Haydn Konservatuvarı'nda eğitim alacak
15 yaşındaki piyanist Mert, Avusturya'da Joseph Haydn Konservatuvarı'nda eğitim alacak
15 yaşındaki piyanist Mert, Avusturya'da Joseph Haydn Konservatuvarı'nda eğitim alacak
15 yaşındaki piyanist Mert, Avusturya'da Joseph Haydn Konservatuvarı'nda eğitim alacak
15 yaşındaki piyanist Mert, Avusturya'da Joseph Haydn Konservatuvarı'nda eğitim alacak

Hakan Şeker, Avusturya, Bursa, Haydn, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat 15 yaşındaki piyanist Mert, Avusturya'da Joseph Haydn Konservatuvarı'nda eğitim alacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor 11:53 Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor Fıstık ağaçları gelir kaynağı oldu! 26 yıl önce hobi olarak dikmişti 11:46 Fıstık ağaçları gelir kaynağı oldu! 26 yıl önce hobi olarak dikmişti Meydan dayağı kamerada! 5 kişi bir adamı sokak ortasında tekme tokat dövdü 11:39 Meydan dayağı kamerada! 5 kişi bir adamı sokak ortasında tekme tokat dövdü
Burcu Esmersoy, sırtında koli taşıdı! Yangın bölgesine yardım için koşturuyor 11:30 Burcu Esmersoy, sırtında koli taşıdı! Yangın bölgesine yardım için koşturuyor Ümitcan Uygun'dan yeni skandal! Geceyi birlikte geçirdiği 25 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu 11:22 Ümitcan Uygun'dan yeni skandal! Geceyi birlikte geçirdiği 25 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu Ali Koç'u sinirlendirecek sözler! Kayseri Başkanı'nın açıklamalarına Sarı-Lacivertli taraftarlar ateş püskürdü 11:02 Ali Koç'u sinirlendirecek sözler! Kayseri Başkanı'nın açıklamalarına Sarı-Lacivertli taraftarlar ateş püskürdü
Sağlık Bakanı Koca: Aşı olmayanlardan otobüse binerken ya da sinemada PCR testi istenebilir 10:52 Sağlık Bakanı Koca: Aşı olmayanlardan otobüse binerken ya da sinemada PCR testi istenebilir Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim 10:23 Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim

Son Dakika Haberleri
11:58 Hırsız gibi girip, belediye başkanının ağabeyi ve yengesine saldırdılar
11:54 Son Dakika: Karabük merkez yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürdürülüyor
11:52 Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor
11:39 Meydan dayağı kamerada! 5 kişi bir adamı sokak ortasında tekme tokat dövdü
11:30 Burcu Esmersoy, sırtında koli taşıdı! Yangın bölgesine yardım için koşturuyor
11:25 Türk Jordan rakip tanımıyor! Ömer Faruk, NBA'de Lakers'ın ardından Warriors'u da dağıttı
11:21 Ümitcan Uygun'dan yeni skandal! Geceyi birlikte geçirdiği 25 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
11:02 Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor
11:01 Ali Koç'u sinirlendirecek sözler! Kayseri Başkanı'nın açıklamalarına Sarı-Lacivertli taraftarlar ateş püskürdü
10:57 Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var
Hırsız gibi girip, belediye başkanının ağabeyi ve yengesine saldırdılar Hırsız gibi girip, belediye başkanının ağabeyi ve yengesine saldırdılar         
11:59
Denizli'de kayıp vakası iki oldu! 15 gündür haber alınamayan Aleyna'nın ardından bugün de 18 yaşındaki Nadire kayıplara karıştı Denizli'de kayıp vakası iki oldu! 15 gündür haber alınamayan Aleyna'nın ardından bugün de 18 yaşındaki Nadire kayıplara karıştı         
11:51
Sosyal medyada görüp, birbirlerinin üzerine kolonya döken ikiz kardeşler faciaya sebep oluyordu Sosyal medyada görüp, birbirlerinin üzerine kolonya döken ikiz kardeşler faciaya sebep oluyordu         
11:42
Mısırda hasat zamanı geldi! Mısırda hasat zamanı geldi! "Sarı altın" üreticileri bu yılki verimden memnun         
11:33
Türk Jordan rakip tanımıyor! Ömer Faruk, NBA'de Lakers'ın ardından Warriors'u da dağıttı Türk Jordan rakip tanımıyor! Ömer Faruk, NBA'de Lakers'ın ardından Warriors'u da dağıttı         
11:25
"Teröristler orman yakacak" iddiası ortalığı birbirine kattı! Eli sopalı grup, yolunu kestikleri araca saldırdı         
11:04
Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var         
10:57
Deniz Akkaya çılgına döndü! Şeyma'nın jet ski üzerindeki pozlarına yorumsuz kalamadı Deniz Akkaya çılgına döndü! Şeyma'nın jet ski üzerindeki pozlarına yorumsuz kalamadı         
10:30
Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı         
10:21
Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti         
10:19
168 yangın kontrol altına alındı, 6 ilde alevlere müdahale devam ediyor! İşte il il son durum 168 yangın kontrol altına alındı, 6 ilde alevlere müdahale devam ediyor! İşte il il son durum         
10:02
Azra'yı vahşice öldürüp üzerine jiletle adını yazan katil zanlısının eski sevgilisi konuştu Azra'yı vahşice öldürüp üzerine jiletle adını yazan katil zanlısının eski sevgilisi konuştu         
09:49
Yangınlarla mücadelede en önde yer aman İbrahim Çelikkol'un mesajını, Mustafa Sandal paylaştı: Dualarınız için minnettarız Yangınlarla mücadelede en önde yer aman İbrahim Çelikkol'un mesajını, Mustafa Sandal paylaştı: Dualarınız için minnettarız         
09:36
Manavgat'taki yangının anne ve babasına kızan 12 yaşındaki çocuk tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı Manavgat'taki yangının anne ve babasına kızan 12 yaşındaki çocuk tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı         
20:31
7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti 7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti         
19:44
Evden gelen pis koku harekete geçirdi! Ölü bulunan genç, arkasında sır dolu bir cümle bıraktı Evden gelen pis koku harekete geçirdi! Ölü bulunan genç, arkasında sır dolu bir cümle bıraktı         
17:18
Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2021 12:35:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 yaşındaki piyanist Mert, Avusturya'da Joseph Haydn Konservatuvarı'nda eğitim alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement