15 yaşındaki sürücü kaza yaptı: 3 yaralı
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Amasya'nın Taşova ilçesinde 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kulladığı otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 3 kişi yaralandı.
Amasya
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 08:41 Kaynak: İHA
'nın Taşova
ilçesinde 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kulladığı otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Şeref Ahmet A. (15) isimli şahsın kullanmakta olduğu 06 FJ 3757 plakalı araç, Dereli
istikametinden Taşova istikametine doğru seyir halindeyken viraja hızlı girerek direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazada araç sürücüsü Şeref Ahmet A. ile araçta yolcu olarak bulunan Muhammet Hüseyin Yüksel
(14) ve Mahsar Kaan
Hisar (14) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 ambulans ekipleri tarafından Taşova Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alınırken, sürücü ise Amasya Üniversitesi
Sabuncuoğlu Şerafettin Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. - AMASYA
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