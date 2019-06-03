Son Dakika Haberleri: 15 yaşındaki sürücü kaza yaptı: 3 yaralı
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15 yaşındaki sürücü kaza yaptı: 3 yaralı

1 saat önce

Amasya'nın Taşova ilçesinde 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kulladığı otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 3 kişi yaralandı.

15 yaşındaki sürücü kaza yaptı: 3 yaralı, System.String[]
Amasya'nın Taşova ilçesinde 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kulladığı otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Şeref Ahmet A. (15) isimli şahsın kullanmakta olduğu 06 FJ 3757 plakalı araç, Dereli istikametinden Taşova istikametine doğru seyir halindeyken viraja hızlı girerek direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazada araç sürücüsü Şeref Ahmet A. ile araçta yolcu olarak bulunan Muhammet Hüseyin Yüksel (14) ve Mahsar Kaan Hisar (14) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 ambulans ekipleri tarafından Taşova Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alınırken, sürücü ise Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafettin Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:26 Kaynak: İHA
Dereli, Amasya, Taşova, Güncel
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