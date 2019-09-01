Son Dakika Haberleri: 15 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı: 1 yaralı
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15 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı: 1 yaralı

3 saat önce

Sivas'ta 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, park halindeki 2 otomobile ve 1 yayaya çarptı.

15 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı: 1 yaralı, System.String[]

Sivas'ta 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, park halindeki 2 otomobile ve 1 yayaya çarptı.


Edinilen bilgilere göre kaza, saat 10.00 sıralarında Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde meydana geldi. 15 yaşındaki N.K. idaresindeki 06 ES 061 plakalı otomobil, cadde üzerinde ilerlerken park halindeki 34 AHK 988 ve 58 TA 944 plakalı otomobillere çarptı. Çarpmanın ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden ehliyetsiz sürücü, halı yıkayan arkadaşlarının yanına gitmek için karşıdan karşıya geçen D.D.'ye çarptı. Kazada park halindeki araçlarda maddi hasar oluşurken, D.D. ise yaralandı. Kaza esnasında yol kenarında halı yıkayan kadınları ise otomobil teğet geçti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Fatih Mahallesi, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:33 Kaynak: İHA
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