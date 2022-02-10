15 yaşındaki sürücü polisin 'Dur' ihtarına uymadı kaza yaptı - Son Dakika

AKSARAY 'da polisin 'Dur' ihtarına uymayıp plakasız motosikletiyle kaçan S.K.K. (15), yaklaşık 1,5 kilometrelik takip sırasında bir otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü S.K.K. ve arkasında oturan arkadaşı B.A.A. (17) yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolu Nevşehir kavşağında meydana geldi. Polis, plakasız ve kasksız motosiklet kullanan sürücü S.K.K.'yı durdurmak istedi. S.K.K. da 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Yaklaşık 1.5 kilometre süren takip sırasında S.K.K. motosikletiyle Asuman Dereli (45) yönetimindeki 68 EA 028 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten savrulup yere düşün sürücü S.K.K.ve arkasında oturan arkadaşı B.A.A., yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.