15 yaşındaki tenisçi Gauff, dünya sıralamasında ilk 50'ye girdi - Son Dakika
Son Dakika Spor 15 yaşındaki tenisçi Gauff, dünya sıralamasında ilk 50'ye girdi - Son Dakika Spor

15 yaşındaki tenisçi Gauff, dünya sıralamasında ilk 50'ye girdi

22 dakika önce

Geçen yıl Wimbledon'da 7 grand slam şampiyonluğu bulunan Venus Williams'a karşı aldığı galibiyetle adını duyuran Gauff, önemli bir başarıya daha imza attı.

15 yaşındaki tenisçi Gauff, dünya sıralamasında ilk 50'ye girdi, System.String[]

Geçen yıl Wimbledon'da 7 grand slam şampiyonluğu bulunan Venus Williams'a karşı aldığı galibiyetle adını duyuran Gauff, önemli bir başarıya daha imza attı.


ABD'li raket, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından açıklanan dünya sıralamasında 49. sıraya yükseldi. Gauff böylece 2005'in ağustos ayında 15 yaşındayken ilk 50'ye giren Bulgar Sesil Karatantcheva'dan beri bunu başaran en genç kadın tenisçi oldu.


2019 Linz Açık Turnuvası'nda kariyerinin WTA düzeyindeki ilk tekler şampiyonluğunu kazanan Gauff, bu sezona da iyi başlamıştı.


Naomi Osaka'yı, şampiyon unvanıyla geldiği Avustralya Açık'ın 3. turunda eleyen Gauff, turnuvayı kazanan Sofia Kenin'e 4. turda yenilmişti.


Amerika Birleşik Devletleri, Venus Williams, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:11 
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