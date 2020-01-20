15 yaşındaki tenisçi Venus Williams'ı eledi - Son Dakika

Avustralya Açık tek kadınlar kategorisi ilk tur maçında Venus Williams, 15 yaşındaki tenisçi Cori Gauff'a 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Sezonun ilk Grand slam turnuvası olan ve bu yıl 108. kez düzenlenen Avustralya Açık Tenis Turnuvası, tek erkekler ve tek kadınlar maçlarıyla start aldı. İlk tur mücadelelerine tek kadınlar kategorisinde yarışan 15 yaşındaki Birleşik Amerikalı tenisçi Cori Gauff damga vurdu. Genç sporcu, turnuvada ilk maçında karşılaştığı Venus Williams'ı 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek, 39 yaşındaki tenisçiyi turnuvanın dışına itti.

Ayrıca tek kadınlar kategorisinde Avustralya Açık'ın son şampiyonu Japon raket Naomi Osaka, ilk turda karşı karşıya geldiği Çekyalı tenisçi Bouzkova'yı 2-0 ile geçerek ismini üst tura taşımayı başardı.

Tek erkeklerde ise İsviçreli tenisçi Federer, ikinci tura çıkan bir diğer isim oldu. Dünya 3 numarası Federer, ilk müsabakasında Amerikalı Steve Johnson'ı 6-3, 6-2, 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

(İHA)