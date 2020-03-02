15 yaşındaki Turan, ahırda intihar etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel 15 yaşındaki Turan, ahırda intihar etti - Son Dakika

15 yaşındaki Turan, ahırda intihar etti

11 dakika önce

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde Turan B. (15), evlerinin ahırında tavana bağladığı iple kendisini asarak, yaşamına son verdi.

15 yaşındaki Turan, ahırda intihar etti, System.String[]

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde Turan B. (15), evlerinin ahırında tavana bağladığı iple kendisini asarak, yaşamına son verdi.

Olay, dün akşam, ilçeye bağlı Yolkaya köyünde meydana geldi. Adem- Dilek B. çiftinin 3 çocuğundan Turan B.'den bir süre haber alamayan babası, evlerinin ahırını kontrol etti. Turan B., içeri girdiğinde oğlu Turan'ı iple ahırın tavanına asılı bulunca sağlık ekibi çağırdı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ipten aldıkları Turan'ı ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Turan B., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Turan B.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.


Yıldızeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:41 Kaynak: DHA
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