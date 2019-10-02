Son Dakika Haberleri: 15 yaşındaki yabancı uyruklu genç kız 4. kattan atladı
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15 yaşındaki yabancı uyruklu genç kız 4. kattan atladı

1 saat önce

Yalova'da 15 yaşındaki yabancı uyruklu genç kız, yaşadığı apartmanın 4. katından kendini boşluğa bıraktı.

15 yaşındaki yabancı uyruklu genç kız 4. kattan atladı, System.String[]

Yalova'da 15 yaşındaki yabancı uyruklu genç kız, yaşadığı apartmanın 4. katından kendini boşluğa bıraktı. Genç kız şans eseri olayı kırıklarla atlattı.


Edinilen bilgiye göre, Şehit Ömer Faydalı Caddesi Lütfü Paşa apartmanında ailesi ile birlikte yaşayan Irak uyruklu H. Abdul H. dün gece bilinmeyen bir sebeple oturdukları apartmanın 4. katından atladı. Olay yerine çağrılan ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne götürülen genç kızın vücudunda kırıklar tespit edilirken, iç kanama şüphesi ile yoğun bakıma alındı. Genç kızın toprak zemine düşmesinin hayatını kurtardığı dile getirilirken, olayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

Lütfü Paşa, Yalova, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:54 Kaynak: İHA
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