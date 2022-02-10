15 yaşındaki Yağmur Alparslan'ın hayatını kaybettiği kovalamacadaki sürücü Serhat Kaya ve polis memurları serbest bırakıldı - Son Dakika

BAKIRKÖY'de D-100 Karayolunda kovalamaca sırasında polisin açtığı ateş ile 15 yaşındaki Yağmur Alparslan'ın ölümüyle sonuçlanan olay sonrasında gözaltına alınan otomobil sürücüsü Serhat Kaya(22) "konutu terk etmemek" ve "yurt dışı çıkış yasağı" ile serbest bırakıldı. 2 polis memuru ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Bakırköy'de 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü Serhat Kaya (22) ile polis arasında yaşanan kovalamacada polisin açtığı ateş sonucu aynı araçta bulunan Yağmur Alparslan hayatını kaybetti. Konuya ilişkin yapılan soruşturmada 2 polis ve otomobil sürücüsü Serhat Kaya bugün Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi. Kaya hakkında "konutu terk etmemek" ve "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Olaya karışan 2 polis memuru ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.