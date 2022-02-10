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15 yaşındaki Yağmur Alparslan'ın ölümüyle ilgili 2 polis ve sürücü serbest bırakıldı - Son Dakika

15 yaşındaki Yağmur Alparslan'ın ölümüyle ilgili 2 polis ve sürücü serbest bırakıldı

10.02.2022 22:30
15 yaşındaki Yağmur Alparslan'ın ölümüyle ilgili 2 polis ve sürücü serbest bırakıldı

Bakırköy'de D-100 karayolunda polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araca yönelik açılan ateşle hayatını kaybeden Yağmur Alparslan'ın ölümünün ardından açığa alınan 2 polis nöbetçi savcılık tarafından serbest bırakılırken, sürücü Serhat Kaya ise Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol...

Bakırköy'de D-100 karayolunda polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araca yönelik açılan ateşle hayatını kaybeden Yağmur Alparslan'ın ölümünün ardından açığa alınan 2 polis nöbetçi savcılık tarafından serbest bırakılırken, sürücü Serhat Kaya ise Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bakırköy'de dün akşam saatlerinde polis ekipleri, içinde 2 kişi bulunan bir otomobile 'dur' ihtarında bulunmuş, şüphelilerin durmaması üzerine polis ile şahıslar arasında kovalamaca yaşanmıştı. Kaçan araçtan sürücü Serhat Kaya'nın (22) silah gösterildiği iddiasıyla polislerin açtığı ateş sonucu araçta bulunan 15 yaşındaki Yağmur Alparslan hayatını kaybetmiş, sürücü Serhat Kaya ise gözaltına alınmıştı. Genç kızın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 2 polis memuru ise dün açığa alınmıştı. Soruşturma kapsamında 2 polis memuru ile sürücü Serhat Kaya bugün öğle saatlerinde Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmişti.

2 polis memuru adliyeye sevk edilmesinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi savcılık tarafından serbest bırakılırken, sürücü Serhat Kaya ise Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

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Sulh Ceza Hakimliği, Polis Memuru, Serhat Kaya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 15 yaşındaki Yağmur Alparslan'ın ölümüyle ilgili 2 polis ve sürücü serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 15 yaşındaki Yağmur Alparslan'ın ölümüyle ilgili 2 polis ve sürücü serbest bırakıldı - Son Dakika
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