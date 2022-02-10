Üye Girişi
15 yaşındaki Yağmur son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

15 yaşındaki Yağmur son yolculuğuna uğurlandı

10.02.2022 16:17

15 yaşındaki Yağmur son yolculuğuna uğurlandı100 karayolunda polisten kaçan aracın içerisindeyken açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yağmur Alparslan son yolculuğuna uğurlandı.

15 yaşındaki Yağmur son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL Bakırköy D-100 karayolunda polisten kaçan aracın içerisindeyken açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yağmur Alparslan son yolculuğuna uğurlandı. Genç kızın ailesi cenaze namazında gözyaşlarına hakim olamadı.

Bakırköy'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan Serhat Kaya isimli sürücü 20 dakika boyunca polis ekiplerinden kaçmıştı. Ters yöne girerek araçlara çarpan sürücünün elinde silah olduğunu gören polis ekipleri araca yönelik ateş açmıştı. Açılan ateş sonucu aracın içinde bulunan 15 yaşındaki Yağmur Alparslan ağır yaralanmış, genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Yağmur Alparslan'ın cenaze namazı Zeytinburnu'nda bulunan Selvili Çınar Camii'nde öğle namazının ardından kılındı. Cenaze namazına ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Namazda genç kızın ailesi gözyaşlarına boğuldu. Cenaze daha sonra Yeni Kozlu Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.

15 yaşındaki Yağmur son yolculuğuna uğurlandı
15 yaşındaki Yağmur son yolculuğuna uğurlandı
15 yaşındaki Yağmur son yolculuğuna uğurlandı
15 yaşındaki Yağmur son yolculuğuna uğurlandı

YORUMLAR
500

Serhat Kaya, Cenaze, Silah, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 15 yaşındaki Yağmur son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:00 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklamasına Bahçeli'den yorum: Sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir
16:59 Mahkum'da bugün neler olacak? Fırat, Nazlı'yı Barış'ın elinden kurtarabilecek mi?
16:56 Eğlenmek için gittiği gazino mezarı oldu! 4 kişilik grupla tartışan genç feci şekilde öldürüldü
16:55 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Prensi Charles ikinci kez koronavirüse yakalandı
16:53 Öğretmenden 16 yaşındaki öğrenciye taciz! Mesajlar ortaya çıkınca tutuklandı
16:46 Son Dakika: ABD son 40 yılın rekorunu kırdı! Yıllık enflasyon yüzde 7,5'e yükseldi
16:35 Artan maliyetler yüzünden boş baklava satılıyor!
16:35 Çocuğu arabanın bagajına koyan babanın şaşkına çeviren ifadesi: Araba kalabalıktı, yaramazlık yapınca sinirlendim
16:28 Berber dükkanının kadınlarla yaptığı tanıtımı gören bu berbere gelmek istiyor
16:23 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün neler olacak? Züleyha, Çolakların elinden nasıl kurtulacak?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 17:32:37. #1.11#
SON DAKİKA: 15 yaşındaki Yağmur son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement