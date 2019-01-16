Son Dakika Haberleri: 15 Yaşından Küçük Bireylerin Çalıştırılması Yasak"

15 Yaşından Küçük Bireylerin Çalıştırılması Yasak"

1 saat önce

Manisa Valisi Ahmet Deniz, İş Kanununda 15 yaşından küçük bireylerin çalıştırılmasının yasak olduğunu ancak çocukların "maalesef" çalıştırıldığını bildirdi.

15 Yaşından Küçük Bireylerin Çalıştırılması Yasak
Manisa Valisi Ahmet Deniz, İş Kanununda 15 yaşından küçük bireylerin çalıştırılmasının yasak olduğunu ancak çocukların "maalesef" çalıştırıldığını bildirdi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen "Çocuk İşçiliği ile Mücadele ve Çalışma Hayatı" konulu panelde konuşan Deniz, çocuk işçiliği ile mücadele konusunda bir farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, bu konuda mücadelenin kadınları desteği olmadan yürütülemeyeceğini, çocuk yaşta çalışmanın, çocukların hem ruhsal, hem fiziksel gelişimini olumsuz etkilediğini söyledi.

Dünya Çalışma Örgütü verilerine göre, dünyada 158 milyon çocuğun "işçi" statüsünde olduğunu dile getiren Deniz, "Kimse yaşına ve cinsiyetine uygun olmayan işlerde çalıştırılamaz diye net bir hüküm var. Keza iş kanunumuzda 15 yaşından küçük bireylerin çalıştırılması yasak. Tüm bunlara rağmen maalesef çocuklar çalıştırılıyor. Burada hepimize düşen sorumluluklar var. Tüm kurumlar bu mesele ile amansız mücadele edelim arzusundayız." dedi.

Vali Deniz'in konuşmasını ardından moderatörlüğünü Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mahmut Karğın'ın yaptığı, Manisa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Yavuz Kurt ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Eşref Aslan konuşmacı olarak yer aldığı oturuma gerçekleştirildi.

Manisa Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Kurt, dünyada çalışan 158 milyon çocuğun, 76 milyonunun çok tehlikeli işlerde çalıştırıldığına dikkati çekerek, Türkiye'de 292 bin civarında çocuk işçisinin bulunduğu bilgisini verdi.

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Aslan ise çocuk işçiliğinin yoksul ailelerin hayatta kalma mücadelesinin bir parçası olduğunu, bu durumun güvencesiz çalışma, ücretlerin aşağı düşmesini sağlayarak, işsizler ordusuna ait havuzun genişlemesine sebebiyet verdiğini ifade etti.

Manisa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Konan da çocukların maden ocağı, kablo döşemesi gibi çok tehlikeli işlerde çalıştırılamayacağını çocuk işçiliğinin birçok nedeninin bulunduğunu, bunların başında sosyal nedenler olarak göçün geldiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Karğın, çocuk işçiliğin dünyanın en önemli sorunlarından bir olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Çocuğu yapmak iki kişinin işi ama yetiştirmek bir köyün işi. Sadece çocukları fiziki olarak dünyaya getirmemiz sorumluluğumuz bitirmiyor. Onların eğitimi, zihni ve duygusal gelişimleri ile ilgili her türlü anne baba, toplum, hükümet, devlet, vatandaş, üniversiteler ve tüm kurum kuruluşlar olarak hepimizin görevi onlarla ilgilenmek. Bu toplantı ile birlikte Manisa'da, ülkemize ve dünyada çocuk işçiliğinin durumunu çok öz ve kısa bir şekilde işin uzmanlarından alacağız."

Panele Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, daire müdürleri ve davetliler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:27 Kaynak: AA

Manisa, Güncel
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