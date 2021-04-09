15 yaşını dolduran gençler, AFAD gönüllüsü olabilecek - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, 15 yaşını dolduran gençlerin gönüllü olabileceğini duyurdu.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, AFAD'ın gönüllülük başvuru koşulları güncellendi.

Buna göre, 15 yaşını dolduran tüm gençler, "Temel AFAD Gönüllüsü" olabilecek.

Açıklamada, "15 yaşını dolduran tüm gençlerimizi de temel AFAD gönüllüsü olmaya davet ediyoruz. Ben olmasam ne olur demeyin. Siz varsanız çok şey olur." ifadelerine yer verildi.

Vatandaşlar, "turkiye.gov.tr/afad-gonulluluk-basvurusu-ve-takibi" adresi üzerinden gönüllülük başvurusunda bulunabilecek.