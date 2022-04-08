15 yerinden bıçaklanarak öldürülen kişinin katil zanlısı kendisini kışkırttığını iddia etti! - Son Dakika

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Karabağlar ilçesinde çarşamba günü saat 21.00 sıralarında, yaşlı annesiyle birlikte yaşadığı öğrenilen Arif Kıvrakile, evine gelen Nuri T. ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrası Nuri T., yanında getirdiği bıçakla Arif Kıvrak'ı 15 yerinden bıçakladı.

ANNESİNİN FERYADINI GECE BOYUNCA DUYAN OLMADI

Yaşlı annenin feryadı ertesi gün duyuldu. Olayın yaşandığı esnada, evde olduğu öğrenilen Arif Kıvrak'ın annesi Emine Kıvrak, iddiaya göre sesini duyurmaya çalışsa da gece boyunca duyan olmadı. Ertesi gün saat 14.00 sıralarında yaşlı kadının sesini komşusu R.A. duydu. R.A.'nın ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle yaralanan Arif Kıvrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Meydana gelen olayda hayatını kaybeden Arif Kıvrak'ın iki çocuk babası olduğu öğrenildi. İnşaat taşımacılık işi ile uğraştığı öğrenilen talihsiz adamın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Arif Kıvrak

SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE PARKTA OTURURKEN YAKALANDI

Arif Kıvrak'ın hayatını kaybettiği cinayet ile ilgili polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olayın yaşadığı dairede incelemelerde bulunurken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Arif Kıvrak'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri Kıvrak'ı öldürenin N.T. olduğu belirlendi. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, N.T.'yi cinayeti işlediği evin yakınındaki Karafatma Parkı'nda otururken yakaladı.

"SEN ALKOLLÜYKEN EŞİNLE BİRLİKTE OLUYORDUM" DEDİĞİ İDDİASI

N.T. emniyetteki ifadesinde Arif Kıvrak'ın, eşi ile birlikte olduğunu öğrendiğini, bunun üzerine evine gittiğini söyledi. Çıkan tartışmada Kıvrak'ın kendisine 'Sen alkollü olduğun zamanlarda eşinle birlikte oluyordum' deyince sinir krizi geçirdiğini belirten N.T., sonrasını ise hatırlamadığını ileri sürdü.

OLAY YERİNE KÖPEKLE GELMİŞ

Öte yandan cinayetle ilgili Arif Kıvrak'ın annesi Emine Kıvrak'ın ilk ifadesinde, zanlı Nuri T.'nin olay yerine bir köpek ile geldiğini gördüğünü, daha önce de birkaç kere gördüğünü söylediği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yapılan güvenlik kamerası incelemesinde, Emine Kıvrak'ın ifadesi doğrultusunda bölgeye bir köpekle gelen kişinin takip edilmesiyle zanlının yakalandığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.