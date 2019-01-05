Son Dakika Haberleri: 15 Yerinden Bıçaklanıp, Ölümden Dönmüştü...yaşadığı Korku Dolu Anları Böyle Anlattı

15 Yerinden Bıçaklanıp, Ölümden Dönmüştü...yaşadığı Korku Dolu Anları Böyle Anlattı

56 dakika önce

15 yerinden bıçaklanıp, ölümden dönmüştü.

15 yerinden bıçaklanıp, ölümden dönmüştü...Yaşadığı korku dolu anları böyle anlattı

TOKAT - Tokat'ta iş yerinde uğradığı saldırıda 15 bıçak darbesi ile ağır yaralanan ayakkabı tamircisi, yaklaşık 3 ay süren tedavi sürecinden sonra sağlığına kavuştu.
Tokat'ta yaklaşık 4 ay önce meydana gelen olayda iki çocuk babası İdris Sarı (46), iş yerinde Afgan uyruklu 7 çocuk babası Mohammed Shoaib Aryan'ın bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Olayın ardından zanlı polis merkezine kaçarak teslim olurken, ağır yaralanan İdris Sarı tedavi altına alınmıştı. Bıçak saldırısında karnından, kalp bölgesi, kolundan ve elinden yaralanan Sarı, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra yataklı servise çıkarıldı. Yaklaşık bir ay hastanede kalan Sarı, evde devam eden tedavi sürecinin ardından Sulu Sokak Çarşısındaki iş yerinde çalışmaya başladı.
'15 yerimden bıçakladı'
İş yerinde yaşadığı dehşet dolu anları anlatan Sarı, "İş yerine girdi elinde bıçak varmış. Ben o anda dışarı yöneldiğimde beni bıçaklamaya başladı. 15 yerimden bıçakladı. Öyle bir seri bıçakla saldırdı ki eline bile yetişemedim. Ben bağırınca komşu esnaflar yetişti, o da kaçarak yakındaki karakola gitmiş. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Ambulansla hastaneye kaldırmışlar. Bir hafta 10 gün yoğun bakımda kalmışım. Yaklaşık bir ay hastanede kaldıktan sonra taburcu oldum. Şimdi ham dolsun iyiyim" dedi.
Saldırganın şizofren hastası olduğu ortaya çıktı
Bıçaklı saldırı da bağırsaklarından, kalbinden yaralandığını ifade den Sarı, "Vücudumda bıçak yaralarının izleri duruyor. Aramızda bir sorun yoktu. İş yerinin arka tarafındaki evde oturuyordu. Çocuklarını tanıyordum, komşumuzdu. Hastalandı, hastaneye götürdüm. Neden saldırdı anlayamadım. Düşmanlığımız yoktu. Şizofren hastalığı varmış. Buradan Kayseri'ye gönderdiler, tedavi görüp görmediğini bilemiyorum" diye konuştu.
Vali Yazıcıoğlu, döneminde kursa katıldı, ayakkabı tamircisi oldu
Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun Tokat'ta görev yaptığı yıllarda açılan kursa katılarak ayakkabı tamirciliğine başladığını ve ailesinin geçimini bu işten sağladığını belirten Sarı, "Aileme geri döndüm, çok mutluyum. Rabbime şükürler olsun. İki kızım bir ailem var, bana bakıyorlar. Ayakkabı tamirciliği ile geçimimizi sağlıyoruz. Buna şükürler olsun, Rabbim canımızı bağışladı." ifadelerini kullandı.
Öte yandan şizofren hastası olduğu öğrenilen yabancı uyruklu şahsın bir süre Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördükten sonra kentte tepkiler üzerine ailesi ile birlikte Kayseri'ye gönderildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:04 Kaynak: İHA

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