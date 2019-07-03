15 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan kadın yakalandı
1 saat önce
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü aranan şahıslar büro amirliği ekipleri tarafından hakkında 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:32 Kaynak: İHA
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü aranan şahıslar büro amirliği ekipleri tarafından hakkında 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Mersin
adli makamları tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından üç ayrı dosyadan 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kadın Nevşehir
polisi tarafından yakalandı. Polis
ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Ç. emniyetteki ifadesinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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