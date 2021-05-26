15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı - Son Dakika

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yürütülen çalışmalarda hakkında 'hırsızlık ' suçundan 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö.; Mimarsinan mahallesinde düzenlenen operasyona yakalandı. Yakalanan M.Ö., gözaltına alınarak işlemler için emniyete götürüldü. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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