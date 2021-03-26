15 yıl birlikte yaşadığı kadını miras nedeniyle öldürmüş - Son Dakika

15 yıl birlikte yaşadığı kadını miras nedeniyle öldürmüş

26.03.2021 15:23
15 yıl birlikte yaşadığı kadını miras nedeniyle öldürmüş, System.String[]

İZMİR'in Konak ilçesinde 15 yıldır birlikte yaşadığı Dilek Yüksel'i (43) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Seyfetin Erilmez'in müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

İZMİR'in Konak ilçesinde 15 yıldır birlikte yaşadığı Dilek Yüksel'i (43) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Seyfetin Erilmez'in müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Tanıkların dinlediği duruşmada Dilek Yüksel'in yeğeni Çarem Yüksel, "Seyfettin eniştem, Dilek halamda, ölen annesinden kalan parayı almasını istedi" dedi.

İddiaya göre; Seyfetin Erilmez ile 15 yıldır birlikte yaşadığı Dilek Yüksel, geçen 12 Temmuz günü, Güney Mahallesi 1148/1 Sokak'taki evlerinde miras nedeniyle tartışmaya başladı. Dilek Yüksel'in ölen annesinden kalan mirasın paylaşımı konusunda yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında Erilmez, Yüksel'i bıçaklayarak, öldürdü. Polise teslim olan Erilmez, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Erilmez hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 2'nci duruşmada tutuklu sanık Erilmez'in yanı sıra taraf avukatları hazır bulundu. İzmir Kriminal Polis Laboratuvarı'ndan istenen raporun geldiği bildirilen duruşmada, öldürülen Dilek Yüksel'in yeğeni Çarem Yüksel tanık olarak dinlendi. Yüksel, "Babaannem 20 Şubat 2020'de vefat etti ve bankada parası vardı. Olay tarihinden önce Seyfettin Erilmez ile Dilek ablamın para kavgası duymadım. Olay günü Dilek ablam, 'Annem öldü' diye ağlamaya başladı. Eniştem Seyfettin ona ağlamamasını söyledikten sonra annesinden kalan parayı almasını söyledi. Bunun dışında hiçbir bilgim yok" diye konuştu.'ELİ AYAĞI TİTRİYORDU'Tutuklu sanık Erilmez'in cinayeti işledikten sonra evine gittiği amcası Sezer Erilmez de "Olay günü sabaha karşı kapım çalındı. Açtığımda yeğenim Seyfettin'in geldiğini gördüm. Eli ayağı titriyordu. Ne olduğunu sorduğumda cevap vermedi. İçeri alıp elini yüzünü yıkadım. Oturduktan sonra eşini öldürdüğünü söyledi. Nedenini sorduğumda, cinsel problem yaşadıktan sonra tartışma çıkıp öldürdüğünü anlattı. Bıçağı ne yaptı bilmiyorum. Sakinleştikten sonra beraber polise gittik ve teslim oldu" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Seyfettin Erilmez ise, daha önceki ifadelerini tekrar etti. Duruşma ertelendi.


- İzmir
15 yıl birlikte yaşadığı kadını miras nedeniyle öldürmüş

Dilek Yüksel, İzmir, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 yıl birlikte yaşadığı kadını miras nedeniyle öldürmüş - Son Dakika


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