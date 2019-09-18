Son Dakika Haberleri: 15 yıl ceza alan zehir taciri: "Alüminyum folyolar ile çiçeklerimi süslerdim"
Son Dakika 3. Sayfa Haber

15 yıl ceza alan zehir taciri: "Alüminyum folyolar ile çiçeklerimi süslerdim"

1 saat önce

Kayseri'de evinde bonzai ve uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan 11 parçaya ayrılmış alüminyum folyo ile yakalanan ve bu suçtan tutuklu yargılanan 58 yaşındaki sanığa 15 yıl hapis, 30 bin TL adli para cezası verildi.

15 yıl ceza alan zehir taciri:

Kayseri'de evinde bonzai ve uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan 11 parçaya ayrılmış alüminyum folyo ile yakalanan ve bu suçtan tutuklu yargılanan 58 yaşındaki sanığa 15 yıl hapis, 30 bin TL adli para cezası verildi. Alüminyum folyoları ne amaçla bulundurduğu sorulan sanık, "O alüminyum folyolar ile evdeki çiçeklerimi süslerdim" diye cevap verdi.


Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Temmuz ayında belirlenen adreslere uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda A.S. isimli şüpheli yakalanırken, evinde yapılan aramada 0.70 gram Sentetik kannabinoid (bonzai) ile uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan 11 parçaya ayrılmış alüminyum folyo ele geçirildi. Şüpheli A.S. çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık A.S.(58) ile avukatı hazır bulundu.


2 tanığın dinlendiği davada tanıklardan birisi 50 TL karşılığında sanık A.S.'den uyuşturucu aldığını söylerken, diğer tanık ise sanıktan para vermeden uyuşturucu aldığını söyledi.


31 yıldır esrar kullanıcısı olduğunu söyleyen tutuklu sanık A.S. ise "1988 yılından beri ben uyuşturucu içerim. Esrar içerdim, 6-7 yıldır da metamfetamin içerim. Tanıkların hepsi yalan söylüyorlar, beraatımı istiyorum" diye konuştu.


Başka suçlardan da sabıkası olan sanık A.S.'ye evde bulunan 11 parçaya ayrılmış alüminyum folyoları ne amaçla bulundurduğunun sorulması üzerine, sanık A.S., "O alüminyum folyolar ile evdeki çiçeklerimi süslerdim" diye cevap verdi.


Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık A.S.'ye 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 15 yıl hapis, 30 bin TL adli para cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, sanığa başka suçlardan da sabıkası olması gerekçesiyle herhangi bir indirim maddesi uygulamadı. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Meksika'da uyuşturucu savaşlarında öldürülüp mezarlara gömülen 41 ceset bulundu
İmamoğlu: İBB, Mehmetçik Kûtulamâre dizisine 25 milyon TL aktarmış Sunucu Seda Akgül, oğlunu 70 bin TL'lik okula yazdırmak isteyen Arda Turan ve eşine ateş püskürdü Dişi uyuşmadı, diş hekimini bıçakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 14:30:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15 yıl ceza alan zehir taciri: "Alüminyum folyolar ile çiçeklerimi süslerdim"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]