15 Yıl hapis cezası bulunan firari jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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15 Yıl hapis cezası bulunan firari jandarma tarafından yakalandı

12.03.2022 12:54
15 Yıl hapis cezası bulunan firari jandarma tarafından yakalandı

Uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından aranan 15 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.E., jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından aranan 15 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.E., jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde; kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından aranan Ç. E. isimli şahıs Side Mahallesinde ele geçirildi.

Ankara Batı Yerel İlamat Masası tarafından 15 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

15 Yıl hapis cezası bulunan firari jandarma tarafından yakalandı

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Uyuşturucu, Hisarcık, Manavgat, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 15 Yıl hapis cezası bulunan firari jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 15 Yıl hapis cezası bulunan firari jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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