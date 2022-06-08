15 yıl hapis cezası bulunan firari, saklandığı bazanın altında bulundu! Polisin "Selamın aleyküm, gel hadi canım" sözleri dikkat çekti - Son Dakika
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15 yıl hapis cezası bulunan firari, saklandığı bazanın altında bulundu! Polisin "Selamın aleyküm, gel hadi canım" sözleri dikkat çekti

08.06.2022 11:47

Kayseri'de 4 farklı 'hırsızlık' ve 'yağma' suçundan hakkında 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K., evde bazanın içerisinde yakalandı. Bazanın içinden çıkmamakta direnen suçluya polisin kullandığı "Selamın aleyküm, gel hadi canım" sözleri dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 4 farklı 'hırsızlık' ve 'yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 5 ay hapis cezası bulunan H.K.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

BAZAYA SAKLANMIŞ

Yapılan çalışma kapsamında hükümlünün Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesindeki bir adreste saklandığı belirlendi. H.K., polis ekiplerinin eve yaptığı baskında içerisinde yatak bulunan bazaya saklanmış halde bulundu. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

POLİSTEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Firariyi yakalayan polislerden birinin, "Ooooo selamın aleyküm, gel gel polis. Gelsene yavrum, gelsene karışmıyoruz. Hadi bu tarafa doğru gel, çık. Hadi gel canım" sözleri dikkat çekti.

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Kaynak: DHA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 yıl hapis cezası bulunan firari, saklandığı bazanın altında bulundu! Polisin 'Selamın aleyküm, gel hadi canım' sözleri dikkat çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: 15 yıl hapis cezası bulunan firari, saklandığı bazanın altında bulundu! Polisin "Selamın aleyküm, gel hadi canım" sözleri dikkat çekti - Son Dakika
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