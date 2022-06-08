İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 4 farklı 'hırsızlık' ve 'yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 5 ay hapis cezası bulunan H.K.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Yapılan çalışma kapsamında hükümlünün Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesindeki bir adreste saklandığı belirlendi. H.K., polis ekiplerinin eve yaptığı baskında içerisinde yatak bulunan bazaya saklanmış halde bulundu. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Firariyi yakalayan polislerden birinin, "Ooooo selamın aleyküm, gel gel polis. Gelsene yavrum, gelsene karışmıyoruz. Hadi bu tarafa doğru gel, çık. Hadi gel canım" sözleri dikkat çekti.
Son Dakika › Güncel › 15 yıl hapis cezası bulunan firari, saklandığı bazanın altında bulundu! Polisin 'Selamın aleyküm, gel hadi canım' sözleri dikkat çekti - Son Dakika