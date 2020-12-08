15 yıl hapis cezası ile aranan dolandırıcı Kocaeli'de yakalandı - Son Dakika

15 yıl hapis cezası ile aranan dolandırıcı Kocaeli'de yakalandı
08.12.2020 12:11
Kocaeli'de dolandırıcılık suçundan 15 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli'de dolandırıcılık suçundan 15 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Dolandırıcılık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F.A.(42)'nın Kocaeli'de olduğunu tespit eden polis ekipleri, şahsı yakalamak için operasyon düzenledi. Gölcük'te belirlenen adrese düzenlenen operasyonda F.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edilen F.A. tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - KOCAELİ
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