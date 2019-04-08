15 Yıl Hapis Cezası İstinafta Bozuldu, Beraat Etti

ENİŞTESİNİ öldüren arkadaşına yardım ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılandığı davada 'kasten adam öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılan İ.H.B., Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nce beraat ettirildi.

ENİŞTESİNİ öldüren arkadaşına yardım ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılandığı davada 'kasten adam öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılan İ.H.B., Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nce beraat ettirildi. İ.H.B. kararla birlikte tahliye edildi.



2017 yılının Ocak ayında Yeşilkent Mahallesi'nde yaşanan olay iddiaya göre şöyle meydana geldi; Faruk B.'ye, sosyal medya hesabı üzerinden kimliği açıklanmayan bir kişi mesaj göndererek, eşi G.B.'ye eniştesi Sabri Bül'ün tecavüz ettiğini iddia etti. Hatta bazı görüntüler de gönderdi. Bunun üzerine Faruk B., eniştesi Bül'ü arayarak, buluşmak istedi. Enişte ise kabul etmedi. Faruk B. de hem arkadaşı hem de eniştesinin akrabası olan İ.H.B.'den, buluşma için aracı olmasını talp etti. İ.H.B.'nin aracılığıyla Sabri Bül, buluşmayı kabul etti. Buluşma adresi olarak bildirilen boş araziye arkadaşları G.A. ve H.K. ile gelen Faruk B., çıkan tarışma sırasında Sabri Bül'ü tabancayla vurarak, öldürdü. Olaydan sonra kaçan şüpheliler polis tarafından yakalandı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.A. ve H.K. serbest bırakılırken, Faruk B. ile İ.H.B. tutuklandı.



Gaziantep 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan açılan davada geçen Ekim ayında karar verildi. Mahkeme heyeti, G.A. ve H.K.'yi beraat ettirirken, suçu ağır tahrik altında işlediği gerekçesiyle Faruk B.'yi 13 yıl 6 ay, İ.H.B.'yi ise 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Faruk B. ve İ.H.B.'nin avukatları karara Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nde itiraz etti. İtirazı yerinde gören Bölge 2'nci Ceza Dairesi'nce yapılan yargılamada İ.H.B.'nin avukatı Enes Akbulut, müvekkilinin suça iştirak etmediğini hatta engellemek istediğini savunarak, beraat kararı verilmesi gerektiğini söyledi. Faruk B.'nin avukatı da haksız tahrik indiriminin arttırılmasını talep etti.



Daire her 2 talebi yerinde bularak, İ.H.B.'yi beraat ettirdi. Faruk B.'nin cezasını da 1 yıl indirim yaparak, 12 yıl 6 aya düşürdü. Kararla birlikte 2 yıldan fazla tutuklu olan İ.H.B. tahliye edilerek cezaevinden salıverildi. - Gaziantep

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