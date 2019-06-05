Son Dakika Haberleri: 15 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

15 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

34 saniye önce

Adana'da "kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezası alan firari hükümlü yakalandı.

15 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı, System.String[]
Adana'da "kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezası alan firari hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2009 yılında Mersin'de bir cinayet olayına karıştığı gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası alan Yunus A.'nın (36) merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Eve yapılan baskınla firari yakalandı. Emniyete getirilen firari hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:58 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diyetisyenin önerdiği çayı içti, ölümden döndü! Yüzlerce karıncanın yiyecek telaşı tatilcilerde deprem tedirginliği yarattı Cezaevindeki cinayette dikkat çeken gelişme: Benim kardeşim iktidarsızdı 6 aylık hamile kadın, amcası tarafından sokak ortasında darp edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 09:58:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]